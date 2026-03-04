Oslava curlingu. Reprezentanti lákají na ostravské mistrovství Evropy

Jiří Seidl
  14:09
Bude to šestidenní oslava curlingu. Tak hovoří o mistrovství Evropy, které se poprvé v historii uskuteční v Česku, předsedkyně Českého svazu curlingu Karolína Frederiksen. Šampionát bude letos od 27. října do 1. listopadu hostit RT Torax Aréna v Ostravě.
Fotogalerie3

Lukáš Klíma sleduje svého reprezentačního kolegu Lukáše Klípu, jak umetá cestu kamenu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Je to milník pro český curling, další stupeň v jeho vývoji. Představí se u nás špičkové evropské týmy,“ uvedla Frederiksen. „Navíc jsme moc rádi, že můžeme navázat na úspěšné olympijské hry, na nichž jsme byli vidět.“

To, že se šampionát koná v České republice, podle Frederiksen znamená, že svět bere český curling vážně. O tom svědčí i to, že mezi muži se sice utká tradičně deset týmů , leč mezi ženami poprvé jedenáct, jelikož zástupci českého curlingu si vymínili, že domácí družstvo dostane divokou kartu...

Skip českého národního týmu Lukáš Klíma si v Ostravě vyzkoušel curlingovou arénu.

„Muži si účast vybojovali šestým místem na minulém mistrovství Evropy, ale ženy, které procházejí generační výměnou, bohužel ne, protože byly desáté, takže jsme museli nastoupit na politické kolbiště a jednat,“ podotkla Karolína Frederiksen. „Doufáme, že se v Ostravě představí náš mladý ženský tým, pro který by to mohl být první krok k úspěšné kariéře.“

V Moravskoslezském kraji, natož v samotné Ostravě, žádné úspěšné curlingové družstvo a tím pádem ani hráči nejsou. Ti nejlepší působí v Praze a částečně v Brně. Proč se tedy o evropské tituly bude bojovat v Ostravě?

„Nechtěli jsme být pragocentričtí,“ usmála se Frederiksen. „Ale hlavně jsme chtěli curling propagovat v jiném regionu, přitáhnout fanoušky. A po zkušenostech z jiných sportů víme, že na Ostravu chodí pouze slova chvály. Takže jsme nesměle zaťukali ve městě a zkusili jeho zástupcům představit, o co by šlo. A oni řekli, že je to skvělý nápad, že zapadá do jejich strategie sportovního města.“

Karolína Frederiksen odmítla, že by Ostravu a Moravskoslezský kraj zvolili i pro to, že jejich zástupci jsou štědří při podporování významných sportovních akcí.

„Ty peníze jsou pro nás krásný, druhotný efekt, ale nejdůležitější bylo zjistit, zda tady o curling bude zájem a jestli místním lidem přijde zajímavý,“ řekla Frederiksen.

Představitelé města přispějí na šampionát třemi miliony korun stejně jako kraje. Celkový rozpočet je 15 milionů korun. „Zbytek musíme sehnat od sponzorů a dalších partnerů,“ dodala šéfka českého curlingu.

Kapacita ostravské arény bude tři tisíce diváků. Vstupenky už jsou v prodeji, přičemž na jeden den stojí 200 korun. Pokud si ale zájemce koupí lístek na celý šampionát, zaplatí 500 korun. Všechny zápasy ve skupinách od 27. do 29. října vyjdou na 300 korun stejně jako na play off 31. října a 1. listopadu.

Nač by fanoušky do Ostravy pozvali curlingoví reprezentanti, kteří nedávno na olympijských hrách skončili osmí?

Reprezentant v curlingu Lukáš Klípa v ostravské aréně

„Je to velice zajímavý a napínavý sport, hrajeme až do posledního kamene. A na konci je takové pravidlo, že se vždycky jde do hospůdky a jen tak si s ostatními týmy povídáte, jak to na ledě probíhalo,“ uvedl Lukáš Klípa.

„Nejen v českém, ale i v tom světovém curlingu je skvělý kolektiv, hrají ho inteligentní lidé,“ podotkl Lukáš Klíma. „K tomu to je velmi specifický sport, jiný než ostatní, je to kombinace taktiky a techniky. Mě ta taktická část hodně baví. Na vrcholové úrovni je to však i velmi fyzicky náročné, což možná od televize tolik vidět není.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Schwärzler vs. KolářTenis - - 4. 3. 2026:Schwärzler vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 5:4
  • 2.82
  • -
  • 1.42
Hradec Králové vs. OstravaFotbal - - 4. 3. 2026:Hradec Králové vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
4. 3. 17:00
  • 2.17
  • 3.32
  • 3.29
Zlín vs. Pardubice BHokej - 2. kolo - 4. 3. 2026:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
4. 3. 17:30
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
K. Vary vs. KometaHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:K. Vary vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 2.10
  • 4.11
  • 2.93
Litvínov vs. TřinecHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Litvínov vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 4.43
  • 4.81
  • 1.59
Sparta vs. KladnoHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 1.66
  • 4.49
  • 4.27
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Doživotní distanc pro kouče-šmíráka. Hráčská asociace žádá zásah FIFA

Petr Vlachovský vede trénink fotbalistů Slovácka.

Česká asociace fotbalových hráčů ČAFH požaduje u mezinárodní federace FIFA doživotní zákaz působení ve fotbale pro trenéra Petra Vlachovského. Ten si čtyři roky tajně natáčel v šatnách a sprchách...

4. března 2026  12:08,  aktualizováno  13:49

Trump: Je mi ukradené, jestli bude Írán na mistrovství světa. Co může udělat FIFA?

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Zatímco FIFA v čele s Giannim Infantinem pořád věří, že bude letní fotbalový šampionát kompletní, americký prezident Donald Trump do jeho plánů poslal další šrapnel. Pro server Politico uvedl: „Je mi...

4. března 2026  13:38

Na tisíce běžců v ulicích si Pražané zvykli, půlmaraton se nově bude nejspíš losovat

Vítězem Pražského půlmaratonu 2025 je Rodrigue Kwizera z Burundi.

Tisíce běžců v ulicích, okouzlující výhledy, elektrizující atmosféra, ale také uzavírky centra a s tím spojené objížďky a uzavírky. Praha se opět chystá na největší běžecké události v České...

4. března 2026  13:35

Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

Pražská O2 arena před začátkem semifinálové série mezi Spartou a brněnskou...

Blíží se další návrat? Hokejová Sparta teď řeší starosti hlavně se závěrem základní části extraligy, do kterého vstupuje už jen s teoretickou šancí na přímý postup do čtvrtfinále. S největší...

4. března 2026  13:03

Evakuace z válečné zóny? ATP žádala 120 tisíc za letenku, po kritice náklady zaplatí

Protiletecká obrana ve městě Fudžajra ve Spojených arabských emirátech...

Kontroverzní reakce vyvolalo už rozhodnutí pokračovat v turnaji, i když v oblasti zuří válečný konflikt. A když pořadatelé challenger ve městě Fudžajra ve Spojených arabských emirátech konečně...

4. března 2026  12:34

Ty a já navždy. Sabalenková se před startem turnaje v Indian Wells zasnoubila

Tenistka Aryna Sabalenková se před startem turnaje v Indian Wells zasnoubila

Jen pár dní poté, co fanouškům představila nového psího člena rodiny, má Aryna Sabalenková další důvod k radosti. Světová jednička se před startem turnaje v Indian Wells zasnoubila se svým partnerem...

4. března 2026  12:22

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06

Hráči už se kupují jako na Heurece, tvrdí Dobiáš, otec datové analýzy Slavie

Premium
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Když před víc než dekádou zaťukal jako fanoušek na dveře ligové Slavie, že by ji chtěl pozvednout pomocí datové analýzy stávajících hráčů i posil, možná ho považovali tak trochu za mimozemšťana....

4. března 2026

Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment...

4. března 2026  11:23

OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal

Stoper Olomouce Abdoulaye Sylla slaví postup do osmifinále Konferenční ligy.

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí...

4. března 2026  11:06

Drama při tréninku. Nadějný cyklista Žitný se v Jablonci srazil s autem

Adam Žitný (vlevo) patří k nadějím cyklistického týmu Cyklostar Pirelli.

Trénink, který měl být součástí běžné přípravy na sezonu, skončil nečekaným dramatem. Talentovaný cyklista Adam Žitný se v neděli v poledne vydal na silničním kole do jabloneckých ulic. Po srážce s...

4. března 2026  10:25

Knobloch před vrcholem futsalové sezony: Bude to boj. Plzeň už zase vyzve Chrudim

Adam Knobloch v červeném dresu české futsalové reprezentace

Ve dvaceti letech přestoupil z Liberce do plzeňského Interobalu, kde naplno rozjel svoji futsalovou kariéru. Adam Knobloch získal na západě Čech dvakrát mistrovský titul, zahrál si Ligu mistrů a...

4. března 2026  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.