„Švýcarky jsou velké favoritky na zlato, ale že s nimi začínáme, je pro nás malou výhodou, protože nejlepší týmy mají během šampionátu většinou vzestupnou tendenci. Takže největší šanci zaskočit je, máme během prvního zápasu,“ řekla skipka národního družstva Michaela Baudyšová.
Upozornila, že silné jsou i Italky. Dalšími českými soupeřkami budou Lotyšky, Němky a Norky. „Ty tři týmy jsou na podobné úrovni jako my,“ dodala Baudyšová.
Muži se utkají po Polácích se Švýcary, Nory, Švédy a Španěly.
„Máme velmi těžkou skupinu se třemi silnými celky – Švýcarskem, Švédskem a Norskem,“ upozornil reprezentační skip Lukáš Klíma. „Papírově jsme čtvrtí, ale máme vydařený podzim. Před mistrovstvím jsme vyhráli dva turnaje, takže týmové sebevědomí je velké a k tomu nás poženou domácí fandové, abychom do semifinále proklouzli. To by byl úspěch.“
Na mistrovství Evropy je 12 družstev mužů a týž počet žen. Hrají každý s každým v šestičlenných skupinách, přičemž do semifinále postoupí první dva.
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O curlingové tituly bude bojovat v Ostravě 12 družstev mužů i žen
Sobotní semifinálové duely začnou ženy ve 14.00 a muži v 18.30. Zápasy o medaile budou v neděli od 10.00 žen a od 14.00 mužů. Středeční program startuje v 8.30, další tři dny o hodinu později.
„To, že je mistrovství Evropy poprvé v Česku, je pro nás velká věc, ani nedokážu popsat, jak moc se těšíme a jak vše prožíváme,“ řekla šéfka Českého curlingu Karolína Frederiksen, která věří, že fanoušci kapacitu haly, která je kolem dvou tisíc diváků zaplní. „Před několika dny jsme už prodali kolem patnácti set vstupenek.“
Dodala, že kromě lístků na celý šampionát a na celé dny jsou k mání i vstupenky na jednotlivé zápasy za 50 korun. „Chceme lidem curling co nejvíce zpřístupnit a přejeme si, aby v hale byla bouřlivá atmosféra. To je pro nás důležitější, než abychom na cenách vstupenek vydělávali,“ konstatovala Frederiksen.
Podle Klímy je tak významná soutěž před domácím publikem pro české curlery nová zkušenost. „Tak velkou akci jsme doma ještě nehráli,“ upozornil. „Ale těšíme se. Hala je pěkně připravená a doufám, že fanoušci dorazí a bude to zážitek pro ně i pro nás.“
Klíma v domácím prostředí pamatuje olympijskou kvalifikaci z roku 2017 v Plzni. „Takže trochu s tím zkušenost mám, ale ostatní ne,“ podotkl Klíma. „Největší domácí atmosféru jsme zatím zažili na olympiádě v Cortině, kde byla spousta českých fanoušků, to nám pomáhalo, ale byla to jen část publika, tady by měla být většina na naší straně. Věřím, že nás to nakopne.“
Pořadatelé se snaží pozvednout i úroveň šampionátu.
„Nejde o sportovní stránku, ta byla vždycky velmi silná a bude i v Ostravě, vždyť se představí mistři světa i olympijští vítězové, ale o organizaci,“ upozornila Frederiksen. „Evropské mistrovství mělo v posledních letech spíš takovou upadající tendenci a na minulých dvou třech samotní hráči nebyli úplně spokojení s podmínkami. Už teď nás ale zástupci jednotlivých týmů zastavují a říkají: Ježíš, to je krásné, moc se na to těšíme.“