Američané v korytě: začali ve čtyřech, dojel jen pilot. V roli brzdaře se však osvědčil

  17:44
Na Světovém poháru čtyřbobů ve Svatém Mořici byl k vidění kuriózní moment. Americký pilot Kristopher Horn „poztrácel“ na startu prvního kola ostatní tři členy posádky, náročnou dráhu odjel s 210 kg vážícím strojem sám a poté zvládl i bezpečně zabrzdit.
Americká posádka ve složení Kristopher Horn, Carsten Vissering, Hunter Powell,...

Americká posádka ve složení Kristopher Horn, Carsten Vissering, Hunter Powell, Caleb Furnell má problém naskládat se do čtyřbobu při závodě SP ve Svatém Mořici.

Americká posádka ve složení Kristopher Horn, Carsten Vissering, Hunter Powell,...
Americká posádka ve složení Kristopher Horn, Carsten Vissering, Hunter Powell,...
Americká posádka ve složení Kristopher Horn, Carsten Vissering, Hunter Powell,...
Americká posádka ve složení Kristopher Horn, Carsten Vissering, Hunter Powell,...
Po roztlačení se Hornovým parťákům nepodařilo naskočit na svá místa před zatáčkou a z bobu vypadli. Pilot se poté 1722 metrů dlouhou tratí řítil sám a kvůli chybějící zátěži jeho stroj v korytu „plaval“.

V cíli se Horn rychlým ohlédnutím ujistil, že je v bobu opravdu sám. Duchapřítomně se ze svého místa posunul zpět na pozici brzdaře a povedlo se mu v protisvahu a hlubokém sněhu obří stroj zastavit.

Dočkal se za to spontánního aplausu soupeřů, kteří už byli v cíli a pomohli mu z bobu. Závod pro tento americký tým skončil diskvalifikací, neboť do cíle se musí dostat celá posádka.

Problémy měl v prvním kole i čtyřnásobný olympijský vítěz Francesco Friedrich z Německa. Po tradičně rychlém startu se jednomu z jeho kolegů nepodařilo sklopit po nárazu do bariéry madlo na roztlačování, i když do něj usilovně bouchal. Zaklaplo se až později v průběhu jízdy, to už ale jeden z favoritů nabral velkou ztrátu a byl až čtrnáctý. Ve druhém kole se pak Friedrich dokázal posunout jen na šestou pozici.

Čtyřbob ve složení Matěj Běhounek, Michal Dobeš, Ondřej Rapp, Antonín Wijas během závodu SP ve Svatém Mořici

Pro první vítězství ve čtyřbobech v kariéře, jež zároveň znamená titul mistra Evropy, si dojel Němec Adam Ammour. Čtyřiadvacetiletý pilot porazil o sedm setin svého krajana a lídra Světového poháru Johannese Lochnera.

Českým posádkám se dnes ve Švýcarsku nedařilo, všechny skončily ve třetí desítce. Do druhého kola nepostoupily Patrícia Tajcnárová ve dvojbobu ani čtyřboby Matěje Běhounka a Jáchyma Procházky.

Závody SP a mistrovství Evropy v jízdě na bobech ve Svatém Mořici (Švýcarsko)

Muži - čtyřboby: 1. Německo (A. Ammour, I. Ammour, Tasche, Schaller) 2:09,51 (1:05,04+1:04,47), 2. Německo (Lochner, Margis, Wenzel, Fleischhauer) -0,07 (1:04,95+1:04,63), 3. Švýcarsko (Vogt, Hufschmid , Haas, Ndiaye) -0,55 (1:05,25+1:04,81), ...24. (v ME 18.) Česko (Běhounek, M. Dobeš, Rapp, Wijas) 1:05,82, 27. (21.) Česko (Procházka, Bureš, Jindra, Petrikovič) 1:12,22.
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Lochner 1305, 2. Friedrich (Něm.) 1246, 3. A. Ammour 1211, ...23. Běhounek 388, 27. Procházka 176.

Ženy - dvojboby: 1. Armbrusterová Humphriesová, Jonesová (USA) 2:18,40 (1:09,55+1:08,85), 2. Haslerová, Pasternacková (Švýc.) -0,01 (1:09,63+1:08,78), 3. Nolteová, Kluwigová (Něm.) -0,03 (1:09,82+1:08,61), ...23. (14.) Tajcnárová, Indruchová (ČR) 1:11,09.
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Nolteová 1300, 2. Armbrusterová Humphriesová 1218, 3. Kalická (Něm.) 1170, ...25. Tajcnárová 189.

