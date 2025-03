Mistrovské Budějovice zvládly čtvrtfinále bez újmy. Liberec porazil Kladno

Jihostroj v pátek postrádal zraněného kapitána Petra Michálka, na marodce má i druhé libero Michaela Kovaříka a také smečaře Josefa Leštinu. Přesto začal dominantním výkonem, v úvodním setu povolil Benátkám jen 14 bodů.

Po změně stran ale Jihostroj ztratil vedení a nakonec i druhý set (23:25). Pak už další klopýtnutí nedopustil. „Máme nějaká zranění a nemoci, takže jsme rádi, že jsme sérii vyhráli po třech zápasech a budeme mít trochu času se z toho dostat,“ řekl trenér Zdeněk Šmejkal.

„Měli jsme zase krátký výpadek, ale důležité je, že se vždy vzpamatujeme a zápas vrátíme do kolejí, kde ho chceme mít. Soupeře do semifinále si vybírat nebudeme, protože volejbalový bůh je spravedlivý,“ dodal.

Pro nahrávače a zaskakujícího kapitána Luboše Bartůňka byla úleva, že sérii zvládli Jihočeši ve třech zápasech. „Jsem rád, že to tentokrát bylo bez tiebreaku. Byla to vypjatá série, do které jsme museli dát všechno. Těšíme se na semifinále, kde už budeme hrát méně pod tlakem, protože nás čeká tým, který byl lépe postavený po základní části,“ řekl. České Budějovice v ní obsadily čtvrté místo.

Liberec po dramatu v kladenské hale a výhře 18:16 v páté sadě může ukončit sérii v pondělí doma. Lvi Praha proti Brnu a Karlovarsko proti Odolene Vodě mají dvě výhry a postup do semifinále mohou dovršit v sobotu.