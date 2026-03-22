Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha jsou v semifinále volejbalové extraligy

Suverénní vítězky základní části Šelmy neztratily v sérii s Olomoucí ani set. Pražské Lvice si zajistily postup druhým vítězstvím v Přerově, kde domácímu týmu proti nováčkovi nepomohlo ani 26 bodů Gabriely Kopáčové. Liberec musel proti Ostravě dohánět ztrátu dvou setů, v tiebreaku ale dominoval a vyhrál 15:6.
Prostějovské obhájkyně titulu čelí hrozbě brzkého vyřazení. I potřetí v sérii svedly svěřenkyně trenéra Petra Zapletala s Frýdkem-Místkem pětisetovou bitvu a v domácím prostředí ji nezvládly. Tiebreak prohrály 11:15, čtvrtý zápas se hraje ve středu.
Volejbalová extraliga žen
Čtvrtfinále play off - 3. zápasy
Prostějov - Frýdek-Místek 2:3 (20, -19, -19, 11, -11)
Šelmy Brno - Olomouc 3:0 (19, 22, 18)
Přerov - Lvice Praha 1:3 (-17, 11, -17, -22)
Liberec - Ostrava 3:2 (-32, -23, 18, 18, 7)