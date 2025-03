Čtvrtfinále volejbalistek zahájili vítězně favorité, Olomouc uspěla po pěti setech

Doma nezaváhal ani vítěz dlouhodobé části Prostějov proti Přerovu, Liberec proti Frýdku-Místku a 3:1 vyhrál také Olymp v Praze nad Ostravou. Série na tři výhry pokračují v pátek.

Prostějov začal suverénně. První sadu získal 25:12, ale pak Přerov vyrovnal. Pod vedením patnáctibodové univerzálky Nikoly Kvapilové zvládl bez větších zádrhelů zbývající dvě dějství. I počtvrté v sezoně tak uspěly svěřenkyně Miroslava Čady, který se snaží dovést svůj celek ke dvanáctému mistrovskému titulu.

Olomoucké volejbalistky doháněly proti Šelmám manko 1:2 na sety a zkrácený tiebreak zlomily pro sebe 15:13. „Byl to napínavý zápas od začátku do konce. Začali jsme velmi dobře, pak nás zabrzdila série Brna. Otočilo se to na stranu Šelem, ale dokázali jsme se vzchopit a pátý set jsme bojovali a hráli jsme s diváky, kteří nám dnes neskutečně pomohli,“ řekl asistent trenéra Jana Drešla Patrik Minda.

Liberec proti Frýdku-Místku táhla univerzálka Jana Fixová s 26 body, vedle úspěšných útoků přidala i pět bodových bloků. V nich dnes dominoval Olymp, proti Ostravě jich předvedl devatenáct a soupeře porazil i popáté v sezoně včetně Českého poháru.