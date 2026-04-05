Karviná měla na dosah semifinále Evropského poháru, přišla o něj v rozstřelu

Karviná před týdnem prohrála v Bosně 31:36. V domácím prostředí ale ztrátu brzy smazala a v prvním poločase vedla až o osm branek. Izvidač však dokázal korigovat a v poločase byl stav dvojutkání vyrovnaný (19:14). Také v druhé půli Baník několikrát odskočil do postupového stavu, měl náskok až sedm gólů, ale nakonec sedmičkový rozstřel zachránil až půlminuty před koncem Denis Harabiš střelou na 34:29.
V rozstřelu kralovali střelci. Rozhodlo se až ve 13. sérii, kdy Matěj Nantl neprostřelil brankáře a Izvidač stejně jako loni slavil postup do semifinále.
„Většinu zápasu jsme byli na koni, mohli jsme ho rozhodnout, když jsme vedli o sedm, o osm gólů, ale nestalo se. Vždycky jsme tam měli nějaké přestřelení nebo technickou chybu,“ litoval v televizním rozhovoru pro Sport 2 karvinský trenér Michal Brůna. „Nakonec to bylo obrovské drama, pro nás s nešťastným koncem,“ dodal kouč týmu, jenž mezi zápasy Evropského poháru postoupil do semifinále extraligy.
Karviná hrála čtvrtfinále Evropského poháru po třech letech. Jako jediný z českých mužských klubů byla v semifinále v roce 2016 pražská Dukla.
Evropský pohár házenkářů
Odvetné čtvrtfinálové utkání
Karviná - Izvidač 44:40 po sedmimetrových hodech (34:29, 19:14)