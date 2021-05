Pražské parkurové závody jsou i jedním z předolympijských testů

Pro většinu jezdců i koní jsou závody důležitou přípravou před olympiádou. „V době covidu-19 a letos k tomu navíc herpesviru, kdy byla celá řada největších světových mítinků zrušena, hodnota závodů ještě stoupá, protože v tréninku soutěžní podmínky nenasimulujete,“ uvedla Markéta Šveňková, ředitelka závodů, jejichž pořadatelem je Czech Equestrian Team.

V Poháru národů, jehož první kolo v pátek začne ve 12:30, bude čtrnáct družstev, z toho osm kvalifikovaných do Tokia včetně české reprezentace. České kvarteto vzejde z pětice Emma Augier de Moussac, Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Kamil Papoušek a Ondřej Zvára.

Všichni čeští jezdci bojují i o start na olympiádě, kam odjede čtveřice. „Bude záležet na kondici koní i jezdců,“ řekla Šveňková. Reprezentace má v plánu ještě závody koncem května v Římě a v červnu v polských Sopotech. „A potom se určí sestava,“ uvedla.

Loni skončil v Praze český tým v Poháru národů pátý. „Doufám, že to letos vylepšíme, že se ukážeme v co nejlepším světle. Pohár národů je srdcová záležitost,“ řekl Opatrný.

Do Grand Prix nastoupí celá pětice českých jezdců. Kellnerová, které nedávno tragicky zahynul otec Petr, obsadila před rokem s klisnou Catch Me If You Can páté místo.

Opatrný bude chtít potvrdit formu z posledních týdnů. Česká parkurová jednička vyhrála s Forewerem Grand Prix v Linci a minulý týden Světový pohár v Praze s Gentlemenem. „Já i moje koně jsme v pohodě. Doufám, že to bude pokračovat i tento týden,“ přál si.

Celkem se během mítinku CSIO3* CET Prague Cup v Chuchle Areně Praha uskuteční šestnáct soutěží, dohromady s dotací přes 220.200 eur a ukáže se přes 300 koní.