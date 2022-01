Návrat k normálu? Bezpříznakoví sportovci amerických soutěží nemusí na testy

Největší sportovní soutěže v Americe vysílají fanouškům zprávu, že se snad vrací k normálnímu fungování. Poté, co se stovky sportovců „promořily“ novou variantou covidu omikron, přestávají naočkované a bezpříznakové jedince testovat. Už by tak nemělo docházet k hromadným karanténám a k odkládání duelů. NHL, NBA, NFL i UFC spoléhají na to, že omikron se sice šíří rychleji, ale očkovaným by neměl způsobovat závažný průběh nemoci.