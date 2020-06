V tašce nosil místo knih činku, dnes McGregor bere stejně jako Federer

, aktualizováno

Pět minut poté, co oznámil už třetí konec kariéry, měl jeho příspěvek na Twitteru statisíce lajků i retweetů. Rozpoutala se bouřlivá diskuse, ve které ho miliony fanoušků z celého světa přemlouvaly, aby se do oktagonu vrátil. Podobnou bouři emocí umí vyvolat málokdo. Od konce roku 2016 přitom Conor McGregor vstoupil do klece pouze dvakrát. Přesto je nepopiratelným mužem číslo 1 v bojových uměních.