McGregor, magnet na dolary. Irský bijec má zase volnou cestu ke slávě

Americká organizace UFC mu k penězům ráda pomůže. 31letý McGregor pro ni představuje zlatý důl, neexistuje nikdo s větším dosahem.

Až v neděli ráno (3:30 středoevropského času) vstoupí v Las Vegas do oktagonu proti Donaldu Cerronovi na pětikolovou bitvu welterové váhy do 77 kilogramů, budou na něj upínat oči lidé z celého světa. Jeho poslední zápas sledovalo přes placený stream téměř dva a půl milionu lidí, za přístup museli tehdy zaplatit desítky dolarů.

I teď je bude zajímat měření s Cerronem. Poradí si s člověkem, který má v 36 letech rekordních dvacet tři výher a šestnáct ukončení? Oklepal se od skandální porážky s Chabibem Nurmagomedovem z října 2018? Vzpomene si, jak chutná vítězství, které nepoznal od roku 2016?

Na to ryšavý bijec pochopitelně teprve odpoví. Zajímavé je ale už to, co ukázal dosud. Pozměnil vystupování na veřejnosti. Omluvil se za napadení staršího muže v hospodě, urážky okolí stlačil na minimum, nevyvádí šílenosti, nepořvává na všechny kolem. Na tiskové konferenci projevil soupeři respekt, prý že ho uznává.

Dokonce přiznal, že přestal pít!

Přitom doteď propagoval svou whiskey Proper 12, kde mohl. Jenže konzumace alkoholu, uznal, nejde dohromady s odhodláním napravit minulost. Opravdu už notnou řadu měsíců sebejistě hlásí, že to dluží sobě i okolí. Že se potřebuje vykoupit.



A UFC doufá, že na tom vydělá víc než kdy dřív, Irovi za samotný zápas zaplatí tři miliony dolarů (jeho soupeř dostane dvě stě tisíc dolarů, stejnou částku navíc v případě, že vyhraje. McGregor žádný bonus za výhru ve smlouvě nemá).

Jistě, tři miliony dolarů je velká částka, jenže McGregor v rozhovoru pro ESPN uvedl, že díky sponzorům a podílu na prodeji placených streamů (jeden přístup stojí v rozmezí od 60 do 65 dolarů) a dalším položkám vydělá dohromady neuvěřitelných osmdesát milionů dolarů!

„Myslí si, že jsem toast (vyhořelý), ale já jsem pořád bread (v přesném překladu chleba, význam odkazuje ke schopnosti vydělat)!“ směje se irský bijec.

Přítomnost McGregora přímo zvýší zájem lidí o samotnou organizaci, a tedy i její zisky, to si prezident Dana White umí moc dobře spočítat. Také proto nabídl McGregorovi dopředu bianko šek.



„Není žádným velkým tajemstvím, že lobuje za odvetu s Chabibem Nurmagomedovem. Když teď o víkendu vyhraje, tak dostane titulový zápas a budou z toho největší prodeje placených streamů v historii UFC,“ prohlásil White.

Z ekonomického hlediska je takové sdělení pochopitelné, jenže White tímto boří zavedené pořádky sportovní stránky. McGregor bude nyní zápasit ve welterové kategorii do 77 kilogramů, Nurmagomedov přitom působí v lehké váze do 70 kilo. Obvykle potřebuje bojovník na titulovou šanci sérii vítězství, McGregor ale v lehké váze naposledy právě s Rusem janě prohrál.

I proto se ozývají hlasy, zda si McGregor odvetu zaslouží. Nurmagomedov má jasno, irským bijcem opovrhuje. A šťouchl do UFC, že Cerrone je zápasník druhé kategorie. „Ať nejdřív nasbírá několik výher s dobrými zápasníky v lehké váze, pak se můžeme o odvetě bavit,“ vzkázal do světa.

UFC má jiné plány. Chce vydělávat - pomocí McGregora.