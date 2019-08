Návrat McGregora? Chci vykoupení, do konce roku můžu bojovat, tvrdí

Že McGregorův konec kariéry byl spíš marketingový tah, se spekulovalo od samého počátku, kdy své „rozhodnutí“ Ir oznámil na Twitteru.

Jak by se McGregor mohl s bojovými sporty rozloučit prohrou? Ve 31 letech? Jak by dokázal odejít, když má nevyřízené účty s Rusem Chabibem Nurmagomedovem, s nímž v duelu neuspěl v říjnu 2018?

Ostatně sám prezident organizace UFC Dana White prohlásil, že pokud vše půjde podle plánu, oba se utkají znovu ještě v roce 2019.

„Mám závazek. Toužím po vykoupení, při svém návratu chci prostě zpátky svůj titul. Nejradši bych šel hned s Chabibem, ale víte co? Nebudu na něj čekat,“ překvapil nyní McGregor v rozhovoru s ESPN.



Co to znamená? Ryšavý bijec rozjíždí další kapitolu plnou nafouklých prohlášení, jejichž pravdivost je minimálně na hraně. Může se vrátit, a nemusí.

Ještě větší otazník visí nad soupeřem. Nurmagomedov to ale s největší pravděpodobností nebude.

McGregor totiž moc dobře ví, že sedmého září nastoupí Nurmagomedov proti Dustinu Poirierovi, na vítěze nejspíš bude čekat další borec Tony Ferguson, jenž od roku 2013 vyhrál všech dvanáct duelů. Prostor pro jejich odvetu tak zatím asi není.

„Ve výsledku mi nezáleží, s kým půjdu. Mohl bych jít proti Jorgemu (Jorge Masvidal, v červenci předvedl nejrychlejší K.O. v historii UFC, pozn.), Tonymu (Ferguson), Justinu Gaethjemu, respekt u mě má Max Holloway, odvetu bych dal s Josem Aldem, Frankie Edgar by byl skvělý soupeř. A víte proč? Vrátím se a budu tím, kým mám být. Nebudu jen prázdná schránka, která je v MMA tak napůl. Musím být zavázán sobě,“ tvrdí McGregor.



A co znamená, že bude sám sebou? Podle něj ho definují tři pojmy - vykoupení, odplata a znovunabytý respekt.



Když mu novinář Ariel Helwani v noci položil otázku, zda se v tomto roce vrátí, McGregor odpověděl: „Řekl bych, že jo. Může být. Jsem ve formě, neztratil jsem na kondici. Na konec roku bych se těšil. Vezmu kohokoliv. Už dřív jsem dokázal, kdo jsem, když mě všichni zpochybňovali.“

„V tomhle sportu navíc nezáleží na prohrách, ale na příběhu. Záleží na vaší cestě, je to šílený byznys,“ dodal.

Napadení muže v hospodě

Nejdřív ale musí vyřešit jeden mimosportovní problém. V dubnu totiž McGregor v hospodě napadl muže sedícího u baru. O letních prázdninách video uniklo na veřejnost. Z dostupných záběrů to vypadá, že muž odmítl ochutnat McGregorovu whiskey „Proper 12", za což schytal ránu do obličeje.

MMA zápasník Connor McGregor se objímá s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem během fotbalového mistrovství světa.

Když měl Ir pro ESPN vysvětlit, co se stalo a nabídnout svůj pohled, začal se podivuhodně zakoktávat. Nakonec se zmohl na komentář, že na tom vůbec nezáleží.

S pokorným výrazem a provinilým hlasem ovšem ještě dodal: „Podobné chování je v mé pozici nepřijatelné. Pochybil jsem. Musím přijmout zodpovědnost, dlužím to všem. To nejsem já. Vždyť jsem do MMA šel proto, abych se před takovými lidmi naopak sám bránil. Budu čelit následkům.“

Dojde k nápravě?

Motivaci by pro něj mohl představovat i další navrátilec Nate Diaz. Oba touží po třetím vzájemném duelu.

Podívejte se na napadení muže McGregorem: