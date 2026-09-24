Co se děje s Velkou pardubickou? Majitelé dosud přihlásili pouhých jedenáct koní

Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké pardubické Godfrey (2024) a Sacamiro (2023). Trenér loňského šampiona Stumptowna Gavin Cromwell se chystá tentokrát vyslat do boje desetiletého irského hnědáka Final Orderse. Dalším zahraničním účastníkem by měl být devítiletý francouzský specialista na cross country Hard Roc de Kerser.
Přihlášeni jsou také loni druhý High In The Sky a také Čáryjape, který před rokem doběhl třetí. Doplňují je Angkor Wat, Araucarias, Dumon Roclay, Zarate a Greek Dessert.
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Velká pardubická 2026: Program, vstupenky, kvalifikace, historie
O definitivní podobě startovního pole bude jasno ve čtvrtek 1. října, kdy se uskuteční slavnostní losování startovních čísel. Velká pardubická se poběží v neděli 11. října. Na 6 900 metrů dlouhé trati se účastníci utkají o podíly z dotace pět milionů korun.