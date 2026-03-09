Co dál čeká nezastavitelného Jílka: debata nad smlouvami, kolečka i maraton v Číně

Nějaký čas ho sledovali a potom Sáblíkovou poslechli.
Radim Trusina, ředitel komunikace Sportegy, nyní vypráví: „Na tohle má Martina oko. Co kdy řekla, to platilo. Tak jako když mi v Miláně oznámila: Klidně si vsaď, že Mety vyhraje desítku.“
Vyhrál ji. A ani u toho to neskončilo.
Chvíli předtím, než se v neděli při vícebojařském mistrovství světa Jílek naposledy v sezoně postavil na start, uspořádali heerenveenští organizátoři právě pro Sáblíkovou ještě jednu rozlučku. Společně s japonskou hvězdou Miho Takagiovou, která rovněž dává závodům sbohem, obkroužila před aplaudujícími tribunami čestné kolo.
Jílek si na domácí půdě opět vyzkouší, jaké je být novou českou sportovní celebritou. Zatím se nezdá, že by ho nárůst zájmu jakkoliv poznamenal.