Změna po 100 letech. Cleveland přijde o Indiány, hledá se nové jméno

„Nazrál čas. Tohle jméno už v dnešním světě není akceptovatelné,“ řekl dnes agentuře AP majitel klubu Paul Dolan. Už vloni se Cleveland vzdal loga se šklebícím se indiánem používaným od roku 1947 poté, co jeho zástupci uznali námitky, že je nevhodné. Nyní se po několika měsících diskusí rozhodli i pro změnu názvu.

Přízvisko Indians nese klub z Clevelandu od roku 1915 a ještě nějaký čas mu vydrží. Dolan uvedl, že se současným názvem tým absolvuje určitě ještě příští sezonu 2021, během níž bude hledat nové jméno.

„Necháme si čas na to, abychom to provedli správně. Najít nový název a udělat všechno, co je s tím spojené, je složitý a komplexní proces,“ uvedl Dolan.

Odmítl myšlenku, že by klub před nalezením nového názvu působil bez přízviska. „Nechceme být Cleveland Baseball Team nebo mít nějaký dočasný název. Budeme Indians, než najdeme nové jméno, které nás doufejme přenese mnoha stoletími,“ dodal majitel dvojnásobných vítězů Světové série.

Baseballisté Clevelandu napodobí tým amerického fotbalu z Washingtonu, který se v červenci po nátlaku sponzorů vzdal po téměř 90 letech jména Redskins (Rudokožci). Svůj název letos změnil i účastník kanadské ligy amerického fotbalu Edmonton Eskimos.

Tlaky na přejmenování sportovních klubů s pohrdavými či stereotypními názvy vzrostly v létě během protirasistických protestů po smrti Afroameričana George Floyda při policejním zákroku.