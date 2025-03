Pechsteinová má po letech klid. Dohodla se s ISU ve sporu o odškodnění za stopku

14:22

Mezinárodní bruslařská unie ISU potvrdila, že uzavřela smír s rychlobruslařskou hvězdou Claudií Pechsteinovou v letitém soudním sporu o odškodnění za trest za doping. Organizace to oznámila v prohlášení, z kterého citovala agentura SID, den poté, co nespecifikovanou dohodu v 16 let trvající kauze zveřejnil tým nyní třiapadesátileté německé závodnice.