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Clark vede po dvou kolech golfové US Open o čtyři rány

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  10:04
Po polovině US Open je suverénně v čele americký golfista Wyndham Clark. Vítěz turnaje z roku 2023 v úvodních dvou kolech zahrál sedm ran pod normu hřiště v Southamptonu ve státu New York a vybudoval si náskok čtyř úderů před čtveřicí soupeřů na děleném druhém místě."Být v laufu je v golfu hodně důležité a myslím, že v něm teď jsem," uvedl Clark, jenž byl v čele už po prvním kole. "Skvělé na tom je, že nemám pocit, že bych hrál svou nejlepší hru, ale stejně vedu.

Golfista Wyndham Clark na US Open. | foto: ČTK

Snad předvedu ty nejlepší výkony o víkendu,“ dodal.

O druhé místo se na hřišti klubu Shinnecock Hills dělí se skóre -3 Američané Xander Schauffele a Sam Stevens, Korejec Kim Čo-hjong a Angličan Matt Fitzpatrick. O další ránu zpět je šestý Američan Collin Morikawa.

Už sedm úderů na vedení ztrácejí favorité Rory McIlroy a světová jednička Scottie Scheffler, jenž se pokouší zkompletovat kariérní grandslam. Dělí se o jedenáctou pozici.

Do víkendových kol neprošli z velkých jmen Jon Rahm, Bryson DeChambeau, obhájce prvenství J.J. Spaun ani Australan Adam Scott, jenž startoval na jubilejním 100. majoru za sebou.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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