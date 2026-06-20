Clark vede po dvou kolech golfové US Open o čtyři rány

Snad předvedu ty nejlepší výkony o víkendu,“ dodal.
O druhé místo se na hřišti klubu Shinnecock Hills dělí se skóre -3 Američané Xander Schauffele a Sam Stevens, Korejec Kim Čo-hjong a Angličan Matt Fitzpatrick. O další ránu zpět je šestý Američan Collin Morikawa.
Už sedm úderů na vedení ztrácejí favorité Rory McIlroy a světová jednička Scottie Scheffler, jenž se pokouší zkompletovat kariérní grandslam. Dělí se o jedenáctou pozici.
Do víkendových kol neprošli z velkých jmen Jon Rahm, Bryson DeChambeau, obhájce prvenství J.J. Spaun ani Australan Adam Scott, jenž startoval na jubilejním 100. majoru za sebou.