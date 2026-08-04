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Činky místo puku. Siláci mají ego level milion, říká Jeřábek. Povolil by doping?

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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Vyznavač silových sportů Vladimír Jeřábek mladší (vlevo) se svým idolem s Arnoldem Schwarzeneggerem, hercem a bývalým kulturistou. | foto: archiv Vladimíra Jeřábka mladšího

Vladimír „Keba“ Jeřábek – pro jedny elegán ledu, pro druhé král železa. Obojí je správně. Táta patří mezi legendy hokejového Litvínova a nejvyšší soutěže, syn se našel v silových sportech a věhlas si získal zrovna tak. „Když jsem se poprvé dotkl činky, zapálil se ve mně obrovský plamen,“ vyznal se někdejší mistr světa v silovém trojboji a pořadatel mostecké Pohárovky, možná největšího (a charitativního) festivalu silových sportů v zemi.

Česko považuje upovídaný sympaťák za velmoc svalovců, ale asi by nechtěl, aby ho jeho děti následovaly. „Na tělo je to devastující, hlavně přibírání váhy,“ přiznal.

Tvrdí, že v žádném jiném sportu není větší ego, což je leckdy na obtíž. A otevírá 13. komnatu, tedy doping: „Z těch, co soutěží, berou všichni, tak to prostě je. Mělo by se o tom mluvit. Při olympiádě s povoleným dopingem Enhanced Games padl jen jeden světový rekord. Z toho mi vyplývá, že musí docházet k nějakému zneužívání i mezi testovanými sporty.“

Tátu jste do posilovny dostal? On býval spíš štíhlý.
Na činky není. Býval docela subtilní, spíš agilní útočník. Železo mu tolik nepřirostlo k srdci. Ani jsem ho nezkoušel do posilovny zlákat. Náš vztah je založený trošku na rivalitě a štengrování. A představa, že bychom si spolu dokázali jít zacvičit... To bychom se tak pohádali! Jako když hrajeme nohejbal nebo pétanque. Oba jsme nastavení na vyhrávání a upravování pravidel za běhu, takže je to dost náročné. (smích)

Dnes mají mladí za vzory influencery. Otázka je, co předávají lidem. Dřív byly závody, jeden vyhrál a hotovo. A dneska už tihle lidé ani nezávodí.

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