Činky místo puku. Siláci mají ego level milion, říká Jeřábek. Povolil by doping?

Česko považuje upovídaný sympaťák za velmoc svalovců, ale asi by nechtěl, aby ho jeho děti následovaly. „Na tělo je to devastující, hlavně přibírání váhy,“ přiznal.
Tvrdí, že v žádném jiném sportu není větší ego, což je leckdy na obtíž. A otevírá 13. komnatu, tedy doping: „Z těch, co soutěží, berou všichni, tak to prostě je. Mělo by se o tom mluvit. Při olympiádě s povoleným dopingem Enhanced Games padl jen jeden světový rekord. Z toho mi vyplývá, že musí docházet k nějakému zneužívání i mezi testovanými sporty.“
Tátu jste do posilovny dostal? On býval spíš štíhlý.
Na činky není. Býval docela subtilní, spíš agilní útočník. Železo mu tolik nepřirostlo k srdci. Ani jsem ho nezkoušel do posilovny zlákat. Náš vztah je založený trošku na rivalitě a štengrování. A představa, že bychom si spolu dokázali jít zacvičit... To bychom se tak pohádali! Jako když hrajeme nohejbal nebo pétanque. Oba jsme nastavení na vyhrávání a upravování pravidel za běhu, takže je to dost náročné. (smích)
Dnes mají mladí za vzory influencery. Otázka je, co předávají lidem. Dřív byly závody, jeden vyhrál a hotovo. A dneska už tihle lidé ani nezávodí.