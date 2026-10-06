Třiatřicetiletý Karimov v Baku nenavázal na loňský postup do třetího kola na šampionátu v Budapešti.
Karimov loni na podzim získal dvě medaile na turnajích Grand Prix a aktuálně mu patří 25. příčka ve světovém žebříčku. V této sezoně se mu ale nevydařila ani jedna vrcholná akce. Podobně jako na dubnovém mistrovství Evropy prohrál hned svůj úvodní zápas. Proti jednadvacetiletému Šamuradovovi, jenž je v rankingu až na 88. místě, nedokázal bodovat. Naopak jeho soupeř jednu bodovanou techniku zaznamenal.
Na MS v Baku ještě zasáhnou do soutěží čtyři čeští judisté včetně dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka, jehož nejtěžší hmotnostní kategorie přijde na řadu v sobotu. Ve středu se ve váze do 63 kilogramů bude prát dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová. Ve čtvrtek přijdou v devadesátce na řadu Adam Kopecký a David Klammert, jenž se zde rozloučí s kariérou.