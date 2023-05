Do Chuchle Arény na parkury, závody lákají na stovky startů

Zájem je mezi účastníky opravdu velký, ve čtvrtek je v plánu více než 350 startů, v pátek jsou počty podobné.

Zatímco po oba všední dny proběhnou menší soutěže s výškou překážek od 100 do 125 centimetrů a také soutěže pony pro děti do 16 let, které jsou zároveň kvalifikací Českého poháru skoky pony 2023, v sobotu a v neděli se překážky zvýší až na 140, respektive 145 cm.

Vyvrcholením bude nedělní odpolední soutěž Jarní cena Chuchle Arény 2023 (T*), do které je přihlášeno 18 koní.

Program všech čtyř dnů začíná v 8 hodin ráno a pokračuje vždy až do odpoledních či podvečerních hodin. Součástí Jarní ceny bude i doprovodný program pro děti – skákací hrad, dětský koutek a při hezkém počasí i možnost jízdy na ponících. Vstup je na závodiště zdarma.