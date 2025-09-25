Chtěl být hokejistou, ale ovlivnila ho vážná nehoda. Teď táhne volejbalisty za medailí

Autor:
  16:30
Ze soudržného týmu českých volejbalistů na probíhajícím mistrovství světa je těžké vybrat hlavní hvězdu, ale jeden hráč přeci jen vyčnívá. Dvoumetrový univerzál Patrik Indra. Z posledních tří zápasů má průměr přes 21 bodů a i díky němu jsou reprezentanti senzačně v semifinále. Indra přitom v mládí toužil po hokejové kariéře.
Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa. | foto: FIVB

Čeští hráči slaví vítězství ve čtvrtfinále mistrovství světa. V čele skupinky i...
Čeští hráči slaví uhraný bod ve čtvrtfinále MS.
Patrik Indra rozbíjí íránský blok.
Ali Haghparast se snaží dostat přes český blok Adama Zajíčka a Patrika Indry.
9 fotografií

V sedmadvaceti letech je tahounem české reprezentace i polské Čenstochové, které v uplynulé sezoně pomohl k osmému místu. Díky tomu ho zvolili nejlepším zahraničním hráčem základní části.

A jak nedávno prozradil v rozhovoru pro polskou stanici TVP Sport, k aktuálním úspěchům si prošel náročnou sportovní i životní cestou.

„Volejbal nebyl mou první volbou, vždycky jsem si myslel, že budu hokejistou.“

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

S volejbalem dokonce začal až krátce před šestnáctými narozeninami. „A do té doby jsem neznal žádného hráče. Opravdu nikoho. Až ve své první sezoně jsem začal sledovat českou nejvyšší soutěž.“

V hokeji, ke kterému ho ve čtyřech či pěti letech přilákaly četné reprezentační úspěchy z té doby, se mu dařilo. V patnácti hrál za Jihlavu dorosteneckou extraligu a pochopitelně to nebylo jako s volejbalem, že by v tomto sportu neznal žádné hráče.

„Mým největším idolem byl Jaromír Jágr,“ vzpomíná. „Že hraje doteď, je úplně šílené!“

České volejbalisty vítala po čtvrtfinále nabitá fanzóna:

V nadějné kariéře se musel vypořádat s vážnou nehodou – po srážce skončil v bezvědomí, s otřesem mozku a zapadlým jazykem. „Moc si z toho nepamatuju, ale moje rodina, která to sledovala z tribuny, byla vyděšená. Musel to být strašný pohled – ležel jsem na ledu, jako bych spal.“

Tehdy mu bylo patnáct let a uvědomil si: „Jediná vteřina může změnit celý váš život.“

A jeho hokejové snažení poté začaly komplikovat další okolnosti, z nichž nyní paradoxně těží při úřadování nad volejbalovou sítí.

„Začal jsem mít problémy s koleny, protože jsem hrozně rychle rostl a mé tělo na to nebylo připravené. Tak jsem se trápil, že mě poslali do druhého týmu. Chtěl jsem ukázat, že patřím do áčka, ale bylo to pro mě čím dál těžší.“

Neuvěřitelné, nemám slov. Jak volejbalisty nakopla hrubka íránského kapitána

Odložit hokejky a brusle mu doporučili i rodiče, kteří ho jinak ke sportu vedli. A tak opravdu skončil. „Byl to pro mě šok, jeden z nejtěžších momentů v životě,“ ohlíží se. „Pamatuju si, jak jsem se rozbrečel, když jsem to volal trenérovi.“

Zklamání, že mu nevyjde sen stát se hokejistou, ale brzy překonal a vrhl se naplno do nového sportu – volejbalu. V něm přitom nejdřív nezářil.

„Když jsem byl na prvním tréninku, myslel jsem si, že mi to celkem šlo. Ale trenér rodičům říkal, že asi není nejlepší nápad, abych hrál volejbal, protože mi bylo skoro šestnáct let, což je celkem pozdě. Poradil jim, aby mě dali na něco jiného.“

Čeští hráči slaví vítězství ve čtvrtfinále mistrovství světa. V čele skupinky i...
Patrik Indra rozbíjí íránský blok.

Ale Indra se nevzdal a postupně se zlepšoval. „Přestoupil jsem do jiného klubu, kde se trénovalo více profesionálně. Kouč řekl, že ve mně vidí potenciál, ale musel jsem makat víc než ostatní, protože už mi bylo šestnáct. Musel jsem dohnat dobu, kdy se spoluhráči věnovali volejbalu, kdežto já hrál hokej.“

A podařilo se mu to tak skvěle, že je nyní oporou reprezentace a o víkendu ji povede do bojů o medaile z mistrovství světa.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pardubice vs. TřinecHokej - 8. kolo - 25. 9. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:00
  • 1.80
  • 4.41
  • 3.59
Chodov vs. KladnoFlorbal - 3. kolo - 25. 9. 2025:Chodov vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:00
  • 1.60
  • 6.51
  • 3.28
Lille vs. BrannFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Lille vs. Brann //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:45
  • 1.49
  • 4.73
  • 6.17
GA Eagles vs. FCSBFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:GA Eagles vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:45
  • 1.74
  • 4.14
  • 4.45
Osasuna vs. ElcheFotbal - 6. kolo - 25. 9. 2025:Osasuna vs. Elche //www.idnes.cz/sport
25. 9. 19:30
  • 1.98
  • 3.24
  • 4.64
SBŠ Ostrava vs. TroistorrentsBasketbal - Kvalifikace - 25. 9. 2025:SBŠ Ostrava vs. Troistorrents //www.idnes.cz/sport
25. 9. 19:30
  • 1.12
  • 21.40
  • 5.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi zdolali Írán a na MS si zahrají o medaile

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Chtěl být hokejistou, ale ovlivnila ho vážná nehoda. Teď táhne volejbalisty za medailí

Ze soudržného týmu českých volejbalistů na probíhajícím mistrovství světa je těžké vybrat hlavní hvězdu, ale jeden hráč přeci jen vyčnívá. Dvoumetrový univerzál Patrik Indra. Z posledních tří zápasů...

25. září 2025  16:30

Vládci Prahy. Sparta rozšíří Klub legend, pětici šampionů bude odhalovat postupně

Před 19 lety slavili zatím předposlední extraligový titul, v pražském finále tehdy udolali rivala ze Slavie. Hokejisté Sparty si 22. října hráče z úspěšné sezony připomenou v rámci speciálního utkání...

25. září 2025  16:26

Legendární Běchovice se blíží. S obhájcem Zajícem a vracející se Sasínek Mäki

V neděli 28. září se uskuteční už 129. ročník nejstaršího silničního závodu v Evropě Běchovice – Praha, který bude zároveň i domácím republikovým šampionátem v silničním běhu na 10 kilometrů. Na...

25. září 2025  15:33

Kinský návrat do brány ozdobil čistým kontem. Kouč žasl nad jeho zákrokem

Když po zápase kouč fotbalistů Tottenhamu hodnotil výkon svých svěřenců, sám od sebe vypíchl jedno konkrétní jméno: „Rád bych pochválil Antonína Kinského, ten jeho zákrok v první půli byl...

25. září 2025  15:25

Jen čtyři měsíce po svém triumfu zemřela vítězka Stockholmského maratonu

Etiopská běžkyně Shewarge Aleneová zemřela jen čtyři měsíce poté, co triumfovala na maratonu ve Stockholmu. Třicetileté maratonkyni se udělalo slabo během tréninku a byla převezena do nemocnice, kde...

25. září 2025  15:01

Novotného smolná sezona: někdy error, jindy sestřelený. Otestuje nový stroj i tým

Osmkrát na startu, šestkrát nedojel. Na letošní sezonu v seriálu mistrovství světa superbiků v kategorii supersportů 300 by motocyklový závodník Filip Novotný nejraději rychle zapomněl. „Možná jsem...

25. září 2025  14:40

Baník může být super krok v kariéře, věří Šancl. Zatím ale myslí jen na Pardubice

Zhruba za tři měsíce se záložník Filip Šancl připojí k fotbalistům Baníku Ostrava, ale momentálně stále bojuje za Pardubice. A za ně nastoupí také příští týden ve středu od 18.00 v domácí dohrávce 5....

25. září 2025  14:39

Zvláštní bitka s oslavou a úsměvy. Soupeři shodili rukavice současně s gólovou trefou

Že i pouhá příprava může nabídnout ztřeštěné momenty, se dobře ukazuje před startem v NHL. Největší pozornost v duelu Caroliny s Floridou přitáhl úvodní gól. Nebyl vítězný ani kdovíjak krásný. Jen ve...

25. září 2025  14:30

Šotnar poděkoval, že nedostal výpověď. Z Pardubic by časem rád viděl klub číslo 1

Vyřazení pardubických basketbalistů v předkole play off a konečné 10. místo? Nic podobného už se zkrátka nesmí opakovat. „Hodlám ukázat, že loňský rok nebyl obrazem naší práce, ale jen odrazovým...

25. září 2025

Grosjean se vrátí za volant formule. Pět let poté, co v ní málem uhořel

Pět let po málem fatální nehodě ve formuli 1 se francouzský pilot Romain Grosjean opět posadí do kokpitu. V pátek bude na okruhu v Mugellu řídit při testovací jízdě vůz stáje Haas z roku 2023....

25. září 2025  13:37

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

25. září 2025

MS ve volejbale mužů 2025: program semifinále, český tým, kde sledovat

Dlouhých patnáct let čekali na účast mezi elitou, teď se čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) ukazují výborně. Z těžké základní skupiny postoupili do osmifinále,...

25. září 2025  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.