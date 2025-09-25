V sedmadvaceti letech je tahounem české reprezentace i polské Čenstochové, které v uplynulé sezoně pomohl k osmému místu. Díky tomu ho zvolili nejlepším zahraničním hráčem základní části.
A jak nedávno prozradil v rozhovoru pro polskou stanici TVP Sport, k aktuálním úspěchům si prošel náročnou sportovní i životní cestou.
„Volejbal nebyl mou první volbou, vždycky jsem si myslel, že budu hokejistou.“
S volejbalem dokonce začal až krátce před šestnáctými narozeninami. „A do té doby jsem neznal žádného hráče. Opravdu nikoho. Až ve své první sezoně jsem začal sledovat českou nejvyšší soutěž.“
V hokeji, ke kterému ho ve čtyřech či pěti letech přilákaly četné reprezentační úspěchy z té doby, se mu dařilo. V patnácti hrál za Jihlavu dorosteneckou extraligu a pochopitelně to nebylo jako s volejbalem, že by v tomto sportu neznal žádné hráče.
„Mým největším idolem byl Jaromír Jágr,“ vzpomíná. „Že hraje doteď, je úplně šílené!“
V nadějné kariéře se musel vypořádat s vážnou nehodou – po srážce skončil v bezvědomí, s otřesem mozku a zapadlým jazykem. „Moc si z toho nepamatuju, ale moje rodina, která to sledovala z tribuny, byla vyděšená. Musel to být strašný pohled – ležel jsem na ledu, jako bych spal.“
Tehdy mu bylo patnáct let a uvědomil si: „Jediná vteřina může změnit celý váš život.“
A jeho hokejové snažení poté začaly komplikovat další okolnosti, z nichž nyní paradoxně těží při úřadování nad volejbalovou sítí.
„Začal jsem mít problémy s koleny, protože jsem hrozně rychle rostl a mé tělo na to nebylo připravené. Tak jsem se trápil, že mě poslali do druhého týmu. Chtěl jsem ukázat, že patřím do áčka, ale bylo to pro mě čím dál těžší.“
Odložit hokejky a brusle mu doporučili i rodiče, kteří ho jinak ke sportu vedli. A tak opravdu skončil. „Byl to pro mě šok, jeden z nejtěžších momentů v životě,“ ohlíží se. „Pamatuju si, jak jsem se rozbrečel, když jsem to volal trenérovi.“
Zklamání, že mu nevyjde sen stát se hokejistou, ale brzy překonal a vrhl se naplno do nového sportu – volejbalu. V něm přitom nejdřív nezářil.
„Když jsem byl na prvním tréninku, myslel jsem si, že mi to celkem šlo. Ale trenér rodičům říkal, že asi není nejlepší nápad, abych hrál volejbal, protože mi bylo skoro šestnáct let, což je celkem pozdě. Poradil jim, aby mě dali na něco jiného.“
Ale Indra se nevzdal a postupně se zlepšoval. „Přestoupil jsem do jiného klubu, kde se trénovalo více profesionálně. Kouč řekl, že ve mně vidí potenciál, ale musel jsem makat víc než ostatní, protože už mi bylo šestnáct. Musel jsem dohnat dobu, kdy se spoluhráči věnovali volejbalu, kdežto já hrál hokej.“
A podařilo se mu to tak skvěle, že je nyní oporou reprezentace a o víkendu ji povede do bojů o medaile z mistrovství světa.