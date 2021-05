Kapitán Chrudimi o futsalovém finále: Určitě to nebude žádná divočina

„Nebudou to žádné divoké přestřelky. Bude se hrát opatrně. Plzeň totiž spoléhá na rychlé protiútoky, hraje defenzivně,“ tušil kapitán Chrudimi Matěj Slováček v rozhovoru pro klubový web.

Západočeši ovládli základní část, na kontě měli stejně bodů jako jejich finálový soupeř (57). Chrudim totiž skončila hned v závěsu na druhé příčce, s Plzní během dlouhodobé ligové fáze dvakrát remizovala.

Do finále oba celky prošly poměrně hladce, Plzeň vyřadila ve čtvrtfinále Mělník a v semifinále Slavii shodně 3:0 na zápasy, Chrudim zase vyprovodila Liberec (3:0) a Teplice (3:1).

„Všechny souboje byly vyrovnané, Teplice mají skvělý tým složený z kvalitních zahraničních hráčů. Dokázali jsme se na ně ale připravit, rozhodla naše větší soudržnost a především fyzická připravenost,“ hodnotil Slováček.

Ten do semifinále zasáhl až ve druhém zápase, do čtvrtfinále vůbec. V závěru základní části totiž prodělal zlomeninu zánártní kůstky a dlouho chyběl.

„Ještě to není úplně v pořádku, ale snažím se to tlumit prášky proti bolesti. Necítil jsem se v semifinále ideálně, ale kdybych nevěřil, že týmu dokážu pomoci, nešel bych do toho,“ řekl Slováček.

Pomohl hodně. V posledním semifinále ve 34. minutě pečetil postup Chrudimi do finále.

„Trenér se mě ptal, zda zvládnu odehrát nějakou minutáž. Bylo to těžké, protože jsem neabsolvoval mnoho tréninků, a rozehranost tak byla prakticky nulová. Zápasy šly ale rychle za sebou, v tom posledním už jsem se cítil mnohem lépe,“ těšilo Slováčka, pro kterého byla jeho jediná semifinálová trefa 250. v kariéře. Vstoupil tak do devatenáctičlenného elitního klubu střelců. „Překvapilo mě to, ani jsem netušil, že už jsem dal tolik gólů,“ smál se Slováček.