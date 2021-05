Rešetár a spol. míří za snem. Futsalisty Plzně čeká první ligové finále

„Pro mě i pro Plzeň je to historický okamžik. Když jsem odsud kdysi odcházel, ani ve snu jsem si nepředstavoval, že by jednou dokráčela až sem. Ale postupnými cíli to klub dokázal. Teď doufám, že si finálovou bilanci nepokazím, i když to bude strašně těžké,“ svěřil se Rešetár na sociálních sítích Interobalu.

Pokud on je králem českého play off, další klíčová persona Plzně Michal Seidler sbíral tituly i v Maďarsku, Slovensku a Polsku. „U nás je to asi nejnáročnější. Teď proti nám stojí Chrudim, kluci, kteří spolu hrají šest let i déle. Mají šikovné Brazilce, uzdravil se jim Matěj Slováček. Ale my se na finále těšíme a jdeme do toho s tím, že chceme vyhrát,“ hlásil jedenatřicetiletý Seidler.

Plzeň, vítěz základní části, si ve čtvrtfinále poradila s Mělníkem, poměrem 3:0 na zápasy vyřadila v semifinále také pražskou Slavii.

„Program je náročný. Ve třech měsících jsme odehráli asi osmnáct kol, play off, do toho reprezentace. Ale popasovali jsme se s tím dobře,“ mínil Seidler, stejně jako spoluhráči se strništěm vousů na tváři. „Někteří už vypadají komicky, třeba Gabo Rick je jako německý pornoherec,“ smál se Rešetár.

Ve čtvrtek večer už jdou žerty stranou. Plzeň moc touží po zlatu.