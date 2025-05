Ovšem zatímco jeho hegemonii pod děravými koši narušila pouze jednorázově v roce 2023 Opava, Chrudim se od éry 12 úspěchů v řadě mezi léty 2007 a 2018 oficiálně raduje teprve podruhé; kromě roku 2022 byla nejlepší i v sezoně 2019–20, jenže tam ligu zabrzdil covid. Jinak je v análech uvedena pražská Sparta (2019) a hned třikrát plzeňský Interobal (2021, 2023 a 2024), z nějž se vyprofiloval hlavní rival Chrudimi a tradiční finálový sok. Letos Chrudimští Plzeň zdolali až v úterním pátém zápase o vše, před svými fandy ji přestříleli 6:4.

„Závěr utkání byl velice hektický. Po našich dvou gólech a odskočení do vedení šel Interobal ve druhé půli do power play, kterou má nepříjemnou, ale nakonec jsme to ubránili,“ oddechl si na webu 1. futsal ligy David Drozd, autor dvou chrudimských tref v rozhodujícím klání. „Je to úžasný pocit, když jsme utnuli dvouletou plzeňskou nadvládu. Nyní kralujeme opět my!“ jásal.

Krásný životní okamžik tohle vítězství bezpochyby představuje i pro chrudimského trenéra Matěje Slováčka. Ten před rokem ještě coby hráč zkolaboval při rozcvičce před semifinálovým střetnutím v Brně, musel být hospitalizován a následně ukončil aktivní kariéru. Později se však týmu ujal ze střídačky po odchodu kouče Alecia.

„Získat titul jako trenér je stejné jako hráč. Obrovská radost,“ vyznal se Slováček. „Po minulém zápase si všichni mysleli, že rozhodne první branka, ale s góly se roztrhl pytel. Za celou sezonu jsme si titul zasloužili,“ mínil.

Klíčová věc, jež se s titulem pojí: Chrudim bude v následující sezoně reprezentovat Česko v Lize mistrů.