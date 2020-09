Na úvod zvítězíme, je přesvědčen trenér chrudimských futsalistů Conde

„Od začátku si půjdeme za naším cílem a na úvod České Budějovice porazíme,“ vyhlásil na klubovém webu kouč Chrudimi Felipe Conde.

Minulý ročník Východočeši ovládli o tři body před Plzní, minimálně stejný plán pak mají i letos.

„Jak jsme mohli vidět minulou sezonu, každý bod v základní části může být pro konečné umístění nesmírně důležitý a my jich chceme uhrát co nejvíce. Doufám, že všechny týmy v sezoně odvedou dobrou práci na hřišti i mimo něj a my z této komplikované situace vyjdeme nejsilnější,“ přál si Conde.

V Chrudimi se sejdou bratranci

Jeho tým do prvního utkání vyběhne i s novou posilou, z brněnského Helasu do Chrudimi po úspěšné zkoušce přestupuje devětadvacetiletý univerzál Jiří Mužík.

„Vnímám ho jako hráče s dobrou technikou, který rychle myslí. Vidím v něm velký potenciál, jaké úrovně dosáhne, to záleží jen na něm,“ vzkázal novému svěřenci Conde.

Jiří Mužík, jenž je bratrancem Ladislava Mužíka hrajícího za fotbalový klub ve stejném městě, nastřílel v 94 ligových utkáních 46 gólů a přidal 14 asistencí.

„Jeho dalším pozitivem je rychlost. Věřím, že za několik měsíců tvrdé dřiny se dokáže hodně posunout dopředu. Svoje působení u nás začal dobře a všichni členové týmu se mu snaží pomoci a adaptovat ho nejlepším možným způsobem,“ dodal Conde.