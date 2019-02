Chrudimský trenér Conde: Hlavně dobře začít a soupeře zatlačit

„Musíme se hlavně soustředit na to, abychom do zápasu dobře vstoupili a dokázali protivníka zatlačit,“ střádá plány na duel trenér Chrudimi Felipe Conde.

Východočeši jsou se čtyřiceti body na prvním místě a boje ostatních o pozice zaručující play off mohou sledovat poměrně s klidem. To však rozhodně neplatí právě o jejich dnešním soupeři. Třináctibodový Liberec je na desáté příčce a o vyřazovací boje se bude muset ještě hodně rvát. „V budoucnu se může stát, že právě Liberec bude naším čtvrtfinálovým soupeřem, takže v utkání musíme získat co nejlepší pozici a výhodu právě do vyřazovacích bojů,“ říká Conde.

Hráči zpod Ještědu budou v Chrudimi chtít odčinit prohru 4:9 z posledního kola proti druhým Teplicím, zatímco domácí se budou snažit navázat na výhru 6:0 nad Uherským Hradištěm.

„I z tohoto pohledu bude zápas pro oba hodně důležitý, takže do něj musíme jít naplno,“ má jasno Conde.

Jeho svěřenci touto dobou každoročně ladí formu na již zmíněné play off a střetnutí s Libercem nebude výjimkou. „Náš výkon se snažíme pořád zlepšovat a mače v této fázi sezony jsou pro nás velmi přínosné,“ vysvětluje Conde.

Chrudim zatím v letošní sezoně ještě neprohrála, přesto už však body jednou ztratila, když remizovala se Slavií 2:2.

„Už delší dobu nepředvádíme stabilní výkony. Ani naposledy proti Bazooce to nebylo úplně ono. Ztráta se Slavií však přišla v pravý čas, lepší teď, než později v důležitých bojích o titul,“ bilancuje v rozhovoru na klubovém webu chrudimský univerzál Pavel Drozd.

V závěru hlavní části se Era-Pack potká ještě s Mělníkem, Brnem, oběma pražskými „S“ a se Svarogem Teplice. Dvakrát hraje doma, třikrát venku.