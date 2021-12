Akce z tréninku vycházejí i při zápasech, těší chrudimského Koudelku

„Myslím si, že s předvedenou hrou můžeme být docela spokojeni,“ uvedl Koudelka pro web chrudimského klubu, který díky vítězství poskočil na první místo v tabulce o bod před Teplice (k tomu má jeden duel v záloze). „Každým zápasem se nám daří čím dál tím více připravovat akce, které zkoušíme na tréninku. Nese nám to ovoce,“ pochvaloval si zanedlouho 31letý hráč.

Skóre otvíral už ve 4. minutě; soupeř pak sice na moment srovnal, ovšem Chrudim se ještě do poločasové sirény utrhla na 4:1 a po pauze přidala zbylé tři branky.

„Tentokrát to bylo znovu utkání, do kterého jsme nastoupili ve vysokém tempu, a ač to chvíli bylo 1:1, měli jsme velké množství brankových příležitostí. Někdy to dokázal brankář zázračně chytit, pak jsme zase chvilku šance zahazovali,“ popisoval Koudelka. „Naštěstí jsme drželi koncentraci hodně vysoko a věděli jsme, že pokud budeme v tomto trendu pokračovat, další branky přijdou,“ pokračoval.

Stalo se - a Východočeši mohli od 22. minuty, kdy se trefil Slováček a vzápětí podruhé v klání i David Drozd, v praxi pilovat různé herní varianty. „Do příštích kol se to bude hodit,“ věřil Koudelka.

Jeho mužstvo čeká jen krátké zápasové volno. Už tento pátek od 20 hodin se Chrudim totiž předvede v ligovém šlágru v Teplicích.