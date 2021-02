Nálada je bojovná, říká opora chrudimských futsalistů před osmifinále LM

„Bude to velmi složité, ale nálada je bojovná,“ vyhlašuje chrudimský univerzál Tomáš Koudelka v rozhovoru pro klubový web. „Víme, že máme za sebou těžké zápasy, ve kterých jsme dokázali uhrát slušné výsledky a prohráli třeba jen o gól. Tajně doufám, že brzy přijde utkání, které by nás do finálového turnaje mohlo posunout,“ sní Koudelka.

Lisabon ovšem patří k tomu nejlepšímu, co vůbec Liga mistrů nabízí. Před dvěma lety v roce 2019 ji dokonce celou vyhrál, když ve finále zdolal kazašský Kairat Almaty.

„Po losu jsem moc šťastný nebyl,“ usmívá se Koudelka. „Sporting má v kádru asi sedm reprezentantů Portugalska, dál také Kazachstánu a Itálie. Jsou to nejlepší hráči na světě,“ uvědomuje si.

Jeho úkolem v zítřejším utkání bude bránit pivoty soupeře: „Čeká mě s nimi hodně práce, ale už jsem na ně připravený. Informace mám velmi dobré, teď už jen záleží na tom, co předvedeme na hřišti.“

Sporting spolu s rivalem Benficou vévodí jejich domácí soutěži. Z dvaadvaceti dosavadních zápasů dvacetkrát vyšel jako vítěz, dvakrát remizoval. V generálce smetl třináctý Azemeis 9:0. „I naše nálada se odvíjí podle toho, jak jsme zvládli poslední čtyři utkání za jediný týden,“ říká Koudelka.

V generálce Východočeši porazili 4:0 Lípu, předtím 8:1 Brno a 3:0 Teplice. Vše trochu kazí „jen“ remízový výsledek 3:3 v Plzni. „Jsme spokojeni na devadesát procent. I zápas v Plzni jsme mohli zvládnout,“ míní chrudimský univerzál.

Přemožitele Chrudim v lize taktéž ještě nenašla, z dvanácti utkání jich deset vyhrála a ve dvou remizovala. Do osmifinále Ligy mistrů postoupila po výhře 4:0 nad lucemburským Differdange.