Hráli jsme koncentrovaně, těší kouče futsalistů Chrudimi hladký postup

Liberečtí futsalisté absolvovali první play off v historii klubu a byl by absolutní zázrak, kdyby prošli zrovna přes Chrudim, kterou v premiérovém čtvrtfinále vyfasovali. Východočeši najdou v nejvyšší soutěži maximálně dva týmy, které jsou schopné českého hegemona tu a tam zaskočit těsnou výhrou. Podle toho taky čtvrtfinále s Libercem vypadalo - výhry 11:2, 4:1 a v pondělí doma 12:1 znamenaly hladký postup Chrudimi do semifinále po vítězství 3:0 na zápasy.