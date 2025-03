Příliš drahé vejce. Boxer ho rozmázl o rivala a platí třímilionovou pokutu

9:45

Vejce zdražují, tady je další důkaz. Britský profesionální boxer Chris Eubank Jr. dostal pokutu 100 000 liber (2,96 milionu korun) za to, že při tiskové konferenci udeřil budoucího soupeře do obličeje a rozbil o něj slepičí produkt. Šampion střední váhy organizace IBO takto napadl krajana Conora Benna v únoru při tradičním pózování, kdy si rivalové obvykle hledí zblízka do očí.