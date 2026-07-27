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Alex není líný. Na mistrovství byl jako hora, říká Choupenitchova psycholožka

Stanislav Kučera
  7:26
Český fleretista Alexander Choupenitch se raduje, stal se mistrem světa.

Český fleretista Alexander Choupenitch se raduje, stal se mistrem světa. | foto: Profimedia.cz

Alexander Choupenitch slaví titul mistra světa ve fleretu.
Alexander Choupenitch na stupních vítězů s Italem Filippem Macchim (vlevo),...
Radost Alexandera Choupenitche po vítězném finále fleretu proti Italovi Filippu...
Zlatý Alexander Choupenitch slaví s medailí titul mistra světa v šermu.
9 fotografií
Jméno Veronika Mayerhoferová vám nejspíš nic neřekne. Coby reprezentantka Rakouska v klasickém lyžování závodila na olympijských hrách v Soči 2014, běžky ale už dávno vyměnila za pomáhání jiným sportovcům. A má velký podíl na senzačním triumfu šermíře Alexandera Choupenitche na mistrovství světa, už tři roky s ním spolupracuje na vylepšování mentální odolnosti.

Právě 34leté Mayerhoferové mířilo jedno z prvních poděkování čerstvého českého šampiona poté, co v sobotním finále fleretistů v Hongkongu zařídil historický úspěch pro tuzemský šerm.

„Baví mě s ním pracovat, protože vždycky přesně ví, co chce. Všechno má pod kontrolou, na všechno myslí,“ popisuje bývalá sportovkyně a dnes psycholožka pro iDNES.cz. „Začali jsme spolupracovat, když ho sponzoroval Red Bull, byla jsem mentální trenérkou pro jejich sportovce. A od prvního setkání jsme si sedli.“

Díky pestré praxi má porovnání s různými odvětvími a disciplínami. A 32letého fleretistu velmi chválí.

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„Od začátku si moc dobře uvědomoval, jak důležitá mentální příprava je. Někteří vám řeknou: Jasný, udělám to, ale pak se na to vykašlou. Alex nikdy.“

Že česko-rakouská souhra funguje velmi dobře, se dalo na uplynulém světovém šampionátu poznat hned na několika aspektech.

Třeba v tom, jak Choupenitch dokázal otočit některá utkání.

Ve čtvrtfinále s Rusem Jegorem Barannikovem prohrával 4:9 a 7:10, přesto nakonec slavil. A v semifinále s Maďarem Dánielem Dósou zlomil nepříznivý stav 5:7 šestibodovou sérií.

„V posledních týdnech před šampionátem jsem na něm cítila, že je opravdu odhodlaný,“ prozrazuje Mayerhoferová.

Alexander Choupenitch pózuje se zlatou medailí pro světového šampiona.

Zároveň se prý ale na mistrovství nijak speciálně nechystali. Může se to zdát jako klišé, ale brali ho jen jako další v uvozovkách obyčejnou soutěž, na které má Choupenitch zkusit předvést to nejlepší, co umí.

Což ale pro českého reprezentanta s běloruskými kořeny muselo být velmi obtížné.

Už delší dobu sice dokazoval, že patří mezi nejlepší, jenže nejvyšší stupínek mu stále unikal.

Na mistrovství Evropy byl dvakrát třetí (2018 a 2024), bronz vyválčil i před pěti lety na olympijských hrách v Tokiu. Dokonce ani na nejprestižnějších akcích kategorie Grand Prix ještě nikdy nezvítězil.

Jako by si svůj dokonalý turnaj šetřil až nyní na mistrovství světa.

„Musel být hodně trpělivý,“ souhlasí psycholožka.

„Cítil, že se zlepšuje, ale čekali jsme, jestli se to ukáže. A zajímavé je, že jsme se nikdy nebavili o výsledcích. Říkal vždycky: Uvidíme, jak daleko to může dojít, já se soustředím jen na to, co můžu udělat v tenhle konkrétní moment.“

Psychická stránka výkonu hraje pochopitelně velkou roli ve všech sportech, ale šerm představuje pro mentalitu svých vyznavačů opravdu tuze svízelnou zkoušku.

„Proti sobě máte soupeře, je tam rozhodčí, pak možná i nějaké nefér situace…“ vyjmenovává Mayerhoferová. „A když se v tom až moc pitváte, můžete se touhle vnitřní hrou nakonec zabývat víc než tou opravdovou. Ale Alex to dokáže vytěsnit a soustředí se jen na šerm.“

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Což demonstroval ve finále MS proti Italovi Filippovi Macchimu – stříbrného olympijského medailistu z Paříže deklasoval 15:2.

„Byl jako hora, ani všechny ty silné okolní vlivy s ním nepohnuly,“ vyzdvihuje s úsměvem mentální koučka.

Bývají spolu v kontaktu pravidelně, ale hlavně na dálku. Někdy si volají dvakrát týdně, jindy mají delší pauzu. „Když se Alex cítí dobře a všechno je v pohodě, tak mě nepotřebuje,“ líčí Mayerhoferová.

A nemyslí si, že by senzační zlato Choupenitche nějak uspokojilo, pořád prý zůstane odhodlaný.

„Není líný udělat práci, kterou je potřeba udělat. Je otevřený zpětné vazbě a různým názorům. Vždycky chtěl růst a zlepšovat se.“

Také proto je nyní mistrem světa.

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