Jedenatřicetiletý Choupenitch obhajoval v Paříži loňskou semifinálovou účast a jako čtvrtý nasazený začal soutěž rovnou v pavouku pro 64 šermířů. Bronzový medailista z olympijských her v Tokiu porazil postupně 15:5 Maďara Andora Máhalyiho, 15:10 Američana Marcella Olivarese a 15:7 Španěla Carlose Llavadora.
Fleretista Choupenitch vybojoval na Mallorce první triumf ve Světovém poháru
V souboji o semifinále čekal Choupenitche jeho dlouholetý soupeř, o necelé dva týdny starší Massialas, s nímž od roku 2013 prohrál všech sedm zápasů. Stříbrný medailista z her v Riu porazil brněnského rodáka naposledy právě loni v pařížském semifinále a teď přidal osmou výhru, tentokrát výsledkem 15:8.
Člen bronzového týmu kordistů z olympiády v Paříži Jurka porazil na turnaji ve městě Fudžajra dva soupeře, stopku mu v boji o čtvrtfinále vystavil po výsledku 15:13 Egypťan Jusúf Šamal. Nejlepší z českých kordistek Veronika Bieleszová obsadila 56. pozici.