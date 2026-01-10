Choupenitche ve čtvrtfinále SP opět vyřadil odvěký rival Massialasem

Fleretista Alexander Choupenitch skončil šestý na Světovém poháru v Paříži. Ve čtvrtfinále vítěze listopadového podniku na Mallorce zdolal úhlavní rival Alexander Massialas ze Spojených států amerických. Kordista Jakub Jurka vypadl na Světovém poháru ve Spojených arabských emirátech o kolo dřív a byl dvanáctý.
Český šermíř Alexander Choupenitch se raduje z postupu mezi šestnáct nejlepších fleretistů v olympijském turnaji.

Český šermíř Alexander Choupenitch se raduje z postupu mezi šestnáct nejlepších fleretistů v olympijském turnaji. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Český šermíř Alexander Choupenitch bojuje proti Italovi Guillaumovi Bianchimu
Fleretista Alexander Choupenitch se hecuje na Grand Prix v Turíně.
Fleretista Alexander Choupenitch se stříbrnou medailí z Grand Prix v Turíně
Alexander Choupenitch bojuje proti Marku Totušekovi na Evropských hrách.
Jedenatřicetiletý Choupenitch obhajoval v Paříži loňskou semifinálovou účast a jako čtvrtý nasazený začal soutěž rovnou v pavouku pro 64 šermířů. Bronzový medailista z olympijských her v Tokiu porazil postupně 15:5 Maďara Andora Máhalyiho, 15:10 Američana Marcella Olivarese a 15:7 Španěla Carlose Llavadora.

Fleretista Choupenitch vybojoval na Mallorce první triumf ve Světovém poháru

V souboji o semifinále čekal Choupenitche jeho dlouholetý soupeř, o necelé dva týdny starší Massialas, s nímž od roku 2013 prohrál všech sedm zápasů. Stříbrný medailista z her v Riu porazil brněnského rodáka naposledy právě loni v pařížském semifinále a teď přidal osmou výhru, tentokrát výsledkem 15:8.

Člen bronzového týmu kordistů z olympiády v Paříži Jurka porazil na turnaji ve městě Fudžajra dva soupeře, stopku mu v boji o čtvrtfinále vystavil po výsledku 15:13 Egypťan Jusúf Šamal. Nejlepší z českých kordistek Veronika Bieleszová obsadila 56. pozici.

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Slavia nevyhrála ani druhý zápas, za Spartu už pálí Vojta, přispěl k vítězství

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Matyáše Vojty.

Slávističtí fotbalisté nevyhráli ani druhé utkání v zimní přípravě, na soustředění ve Španělsku po porážce s Basilejí tentokrát remizovali s druholigovým Karlsruhe 1:1, krátce po půli srovnal Prekop....

Zasněžená trať byla pecka, řekl čerstvý cyklokrosový mistr republiky Bažant

Kryštof Bažant na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Spadl mu řetěz, měl defekt, většinu závodu doháněl vedoucího favorita Václava Ježka, a přesto Kryštof Bažant vybojoval v Ostravě titul mistra republiky v cyklokrosu. Rozhodl až v závěrečném kole a ve...

10. ledna 2026  17:38

První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín

Útočník Matyáš Vojta slaví svůj gól se Sivertem Mannsverkem.

Do druhé půle naskočil se svítivou kapitánskou páskou. Realizační tým v čele s trenérem Brianem Priskem čerstvou posilu sparťanských fotbalistů Matyáše Vojtu vytrvale popoháněl k presinku: „Come on,...

10. ledna 2026  17:31

Vonnová znovu vládne. Jsem tvrdohlavá a soutěživá, říká. Dostihne Stenmarka?

Lindsey Vonnová slaví výhru ve sjezdu v Zauchensee.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Když se ohlédla po výsledkové tabuli a spatřila, jak u jejího jména svítí první místo, jen se trochu usmála. Že ve vedení zůstane až do konce? Ne, Lindsey Vonnová tomu tehdy nevěřila. Ale stalo se....

10. ledna 2026  17:23

Životní úspěch Zdráhalové. Z 1500 metrů na ME rychlobruslařek bere stříbro

Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová na SP v Salt Lake City.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vyjela na mistrovství Evropy stříbrnou medaili v závodě na 1500 metrů a připsala si největší úspěch v kariéře. Z vítězství se radovala Norka Ragne Wiklundová, která...

10. ledna 2026  17:10

Odešla velikánka Semjonovová. Sovětky táhla za zlatem, soupeřky byly bezradné

Uljana Semjonovová v sovětském dresu ční nad soupeřkou z Bulharska i...

Za dob její slávy platilo: „Pokud někde prohraju, bude to ostuda.“ Sama to moc dobře věděla. V druhé polovině minulého století sloužila Uljana Semjonovová, která se podle neoficiálních údajů vytáhla...

10. ledna 2026  17:01

Švancara junior zamíří ze Zbrojovky do Artisu. Rivalové jednají o formě přesunu

Brněnský útočník Daniel Švancara oslavuje svůj gól v zápase mládežnické Ligy...

Už v následujících dnech může dojít k zajímavé změně adresy. Daniel Švancara, syn legendy Zbrojovky Brno Petra Švancary, dostal povolení, aby se připojil na soustředění městského rivala Artisu. Oba...

10. ledna 2026  16:51

Historický moment. Úřadující šampiony FA Cupu vyřadil tým ze šesté anglické ligy

Josh Kay z Macclesfieldu slaví s fanoušky po utkání 3. kola FA Cupu senzační...

Fotbalisté Crystal Palace loňský triumf v Anglickém poháru nezopakují. V novém ročníku ztroskotali hned na první překážce, když prohráli ve třetím kole 1:2 na hřišti Macclesfieldu ze šesté ligy....

10. ledna 2026  16:45

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté přijíždí na střelnici v úvodu závodu smíšených štafet.

Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

10. ledna 2026  16:23

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

10. ledna 2026  16:21

Pokažená štafeta. Charvátová i Davidová kroužily trestná kola, vyhrály Francouzky

Markéta Davidová (vlevo) předává v Oberhofu štafetu Tereze Voborníkové.

Sobotní štafetový souboj budou chtít české biatlonistky rychle zapomenout. Nedařilo se na trati a na střelnici ještě méně. Kvartet Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Tereza...

10. ledna 2026  13:43,  aktualizováno  16:16

