Tři medaile a odtajněný kouč. Nechtěl bych šermovat proti sobě, říká Choupenitch

Naposledy skončil druhý na prestižní Grand Prix v Turíně, která proběhla v neděli. „Tahle akce je ekvivalentem tenisového grandslamu: oni mají za rok čtyři, my tři, a tohle byl první z nich,“ popisuje.

Kromě toho obsadil třetí místo na lednovém Světovém poháru v Paříži a bronz bral i v listopadu na turnaji stejné kategorie v Tunisu. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví mimo jiné o svém sportovním vývoji i trenérovi, kterého nejprve musel tajit.

Čemu přičítáte, že se vám teď tolik daří?

Hlavně dlouhodobé práci. Jsem zkušenější a v zápasových situacích dokážu líp reagovat, na čemž má velkou zásluhu můj trenér Giovanni Bortolaso. Klade velký důraz na detaily, které utkání rozhodují. Kromě toho jsem trochu změnil přípravu i mimo šerm, více se věnuji práci s koncentrací, se světly nebo s rovnováhou. Přináší to výsledky, za což jsem rád.

Cítíte, že jste ve třiceti v ideálním věku? Na druhou stranu v první desítce světového žebříčku jsou spíše mladší fleretisté.

Čím jste starší, musíte se víc starat o svoje zdraví. Loni jsem se před olympiádou potýkal se zraněním, na které si pořád musím dávat pozor, ale pokud máte dobré dispozice, tak se s věkem zlepšujete, protože jste zkušenější. Třeba teď v Turíně proti mně v semifinále stál sedmnáctiletý soupeř a moje zkušenost rozhodla o tom, že jsem zápas s přehledem vyhrál.

V čem jste se od doby, kdy jste byl takhle mladý vy, zlepšil?

Určitě ve všech aspektech, ať už fyzicky, nebo technicky. I když výsledkově některá sezoně třeba nevyjde, jak si představuju, tak v každém roce vnímám nějaký posun, minimálně osobnostní. Poslední tři roky jsem neměl trenéra, musel jsem trénovat sám, ale zocelilo mě to. A teď mám člověka, který mi pomáhá, a můžeme dělat dobré výsledky.

Momentálně jste sedmý na světě. Mají z vás elitní soupeři čím dál větší respekt?

Do špičky patřím už dlouho, ale teď vidí, že mám za sebou skvělého trenéra, se kterým děláme dobrou práci. Jeden Francouz mi psal, že mi fandí a že šermuju dobře. Progres je vidět. Ale jestli se mě soupeři bojí, se musíte zeptat jich. Každopádně já bych na sebe v pavouku narazit nechtěl. Není moc běžné, aby jeden závodník měl tři medaile ze čtyř turnajů.

V sezoně jste získal dva bronzy a stříbro, děláte si zálusk i na vítězství?

Jasně, je to jeden z mých cílů. Jsem rád, že se mi teď daří držet se na medailových příčkách, ale beru to pokorně, protože v šermu je hranice mezi úspěchem a neúspěchem fakt malá. Rozhodují detaily.

Už jste zmínil vašeho trenéra Giovanniho Bortolasa. Co přesně vám přináší?

Na prvním turnaji mi řekl, že jsme oba zkušení, takže když se dáme dohromady, nemůže to dopadnout špatně. Je to druhý pár očí, který zápas vidí, strašně dobře mi radí a dodává mi klid. Rozebíráme jednak turnajové dny, tak i plánování. Jsou to fantastické věci a trénink si extrémně užívám. V žádné části kariéry by člověk neměl zanevřít na snahu se dál posouvat. Cítím, že pořád mám co zlepšovat, pořád se učím nové prvky.

Loni před hrami v Paříži jste říkal, že se připravujete po garážích a dalších podivných prostorech a že trenéra musíte tajit. Můžete teď už prozradit, proč?

Giovanni měl smlouvu jinde a já nechtěl ohrozit jeho působení. Zpětně mě mrzí, že jsem ho nemohl mít třeba na olympiádě, ale teď fungujeme dobře. A už i oficiálně.

Kde se připravujete?

Trénujeme v Praze a do zahraničí jezdíme na kempy, na které někdy vyrazím i sám. Třináct patnáct let jsem cestoval po světě, abych se zlepšoval, takže tohle je pro mě velká, ale příjemná změna.

Co vás ve zbytku sezony čeká?

Dva Světové poháry, dvě Grand Prix a pak mistrovství Evropy a světa. Vrcholem je samozřejmě mistrovství světa, ale v šermu to není tak, že by někdo nějaké závody vynechal. Těch nejlepších šedesát startuje na každé akci, takže rozdíly v kvalitě moc nejsou.

Dávají vám povedené výkony povzbuzení, že se můžete prosadit i na šampionátech?

Určitě a taky získávám cennou zpětnou vazbu, že jdu správným směrem. Na každém turnaji, kde jsem byl na pódiu, jsem se cítil úplně jinak, takže vím, že se svým tělem a se svou hlavou můžu pracovat. Není definované, že když se cítím dobře, dopadnu dobře, a když se cítím špatně, dopadnu špatně. Budu dál tvrdě pracovat a věřím, že ty nejlepší výsledky ještě přijdou.