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Chotěborského poslední sezona s Lovci? Láká mě bundesliga, přiznal reprezentant

Ondřej Bičiště
  11:11
Lovosice, 5.9. 2026, Lovosice - Jičín, extraliga házené, hráno na zimním...

Lovosice, 5.9. 2026, Lovosice - Jičín, extraliga házené, hráno na zimním stadionu, dorazilo 2618 diváků. Pavel Chotěborský slaví. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Míč končí v síti při utkání Lovosic s Jičínem
Jonatan Ostrowski vyskakuje ke střele na lovosickou bránu Maksyma Voliuvacha.
Lovosický brankář zasahuje proti střele Jonatana Ostrowského z Jičína.
Nový lovosický trenér Petr Mašát v utkání s Jičínem.
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Poslední sezona v Lovosicích, rozlučka s medailí, pak vysněná bundesliga? Ideální scénář pro házenkáře Pavla Chotěborského. „Bylo by to krásné. S nějakými kluby jsme v kontaktu, ale podepsaného ještě nic není,“ říká reprezentační křídelník. Smlouva s Lovci mu končí po tomto extraligovém ročníku, zahraničí angažmá ho láká. „V Česku bych nikam přestupovat nechtěl, ale bundesligu bych si rád zkusil jako každý házenkář,“ vyznal se třiadvacetiletý hráč po zahajovacím zápase sezony – Lovci v kulisách zimního stadionu před 2 618 diváky porazili Jičín 36:26.

„Je to vždy výjimečný zápas, když přijde tolik lidí, je pro nás skvělé. Pokaždé se na to těším, na tak velkém stadionu si člověk jen tak nezahraje. Užil jsem si to,“ usmíval se Chotěborský po Otvíráku sezony, který se na zimním stadionu hrál už podesáté.

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Návštěva 2 618 diváků je druhá nejvyšší v historii, více lidí (2 843) přišlo jen loni na rozlučku lovosické legendy Jiřího Motla. Během sobotního zápasu s Jičínem na Lovce hlavně v první půli netradiční atmosféra dolehla a museli pak dohánět ztrátu. „Byli jsme přehecovaní, kvůli tomu jsme vymýšleli blbosti v útoku a dělali chyby v obraně. Až ve druhé půli jsme to uklidnili a zvládli otočit,“ odfoukl si po obratu ze 14:16 na 36:26.

Otvírák na zimáku je specifický nejen kvůli nezvyklé kulise. „I povrch je tvrdší, všechno je jiné. My aspoň máme výhodu, že se na to týden dopředu můžeme aklimatizovat, soupeř to má ještě těžší.“

Lovci ale zase vstřebávali trenérskou změnu, tým od léta vede Petr Mašát, jenž v minulosti trénoval právě Jičín. „Chce po nás aktivnější obranu, přináší samé zajímavé prvky. Třeba hru 7 na 5 v přesilovce, různé další vychytávky. Snažíme se s ním žít, on s námi, ještě si tak trochu přicházíme na chuť. Ale myslím, že už nám chybí jen kousek, a budeme si rozumět skvěle,“ je přesvědčený Chotěborský.

Pohled na zaplněný stadion v Lovosicích při tradičním Otvíráku.

Nový trenérský tandem Petr Mašát – Lukáš Hlavatý se hodně soustředí na detaily. „Ve vrcholové házené to ani jinak nejde. Hrajeme nejvyšší soutěž, takže musíme řešit detaily a ne to, jestli někdo umí vyhrát souboj jeden na jednoho. Celou dobu se snažíme pracovat na naší hře, chtěli jsme ji pozměnit hlavně v obranné fázi a něco málo i v útočné, tak uvidíme, co to přinese.“

Letošní lovosický tým se Chotěborskému jeví dobře. „Je skvělý, pozitivní, je tu super atmosféra. Máme dost mladých kluků, je nás hodně na tréninku, máme prostor se prostřídat, takže trénink je intenzivnější. Až se nám vrátí zranění hráči, tak to bude parádní,“ zmínil marody Pavla Horáka či Marka Hniďáka.

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Lovci se poprvé po mnoha letech musí obejít bez legendy Jiřího Motla, který loňským Otvírákem ukončil kariéru. A Chotěborský přebírá jeho roli klíčového střelce týmu. „Jirkovu roli asi úplně nikdo nepřevezme nikdy, byla výjimečná. On byl schopný zahrát na všech postech, to já zatím nejsem. A možná ani nikdy nebudu. Jirka byl mimořádný hráč, ale tu pozici na křídle jsem snad po něm převzal důstojně,“ říká skromně nejlepší střelec Otvíráku; do sítě Jičína se trefil osmkrát.

Loni Lovosice vypadly v play off už ve čtvrtfinále a extraligovou medaili nezískaly, zato dobyly triumf v domácím poháru. Stejně jako mostečtí Černí andělé, jimž šéfuje Chotěborského máma Pavla. „Ani jsme to moc nestihli oslavit, my hned v úterý hráli s Lovosicemi zase extraligu v Karviné. Tak třeba nám to letos vyjde oběma znovu, byl by to super double.“ A ta nejlepší možná rozlučka s Lovosicemi.

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