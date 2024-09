Porážka číslo 121. Baseballisté White Sox jsou v moderní éře MLB nejhorší

„Myslím, že jsme z toho byli špatní už dávno předtím, než jsme se dostali do těchto čísel,“ řekl prozatímní kouč White Sox Grady Sizemore, který na začátku srpna nahradil Pedra Grifola. „Nevím, jestli by to bylo jiné, kdybychom měli 115 nebo 110 porážek. Pořád je to frustrující sezona,“ konstatoval trenér, který s týmem vyhrál 11 z 42 zápasů.

„Samozřejmě nás to štve,“ řekl nadhazovač Garrett Croche. „Dostali jsme se do téhle bídy brzo. Nepovedl se nám duben. A už jsme se z té díry nikdy nevyhrabali. Jsme tam, kde jsme, kvůli tomu, jak jsme hráli. Je to škoda,“ dodal.