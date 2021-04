Stolní tenisté Chebu mají stále naději na postup do semifinále

Druhý tým po základní části SKST Cheb možná trochu překvapivě klopýtnul nejprve doma se Sokolem PP Hradec Králové, ovšem v odvetě už opět dominoval. Vyhrál vcelku bez problémů 3:1.

Po změně sestavy sice v úvodní dvouhře prohrál David Štěpánek s Vlastimilem Bubnem, ovšem chebská opora Antonín Gavlas zvládl pětisetovou bitvu s Jakubem Crhou a nastartoval obrat.

Ještě blíž vyrovnání série posunul hostující celek Jakub Slapnička. Porazil Marka Kláska a nahrál na mečbol Gavlasovi. Ten nezaváhal a s přehledem bez ztráty setu zajistil Chebu vítězství. Rozhodující utkání se hraje na západě Čech.

Nejrychlejším možným způsobem si zajistily postup do semifinále play off Extraligy mužů týmy HB Ostrov Havlíčkův Brod a KT Praha. Oba zvítězily ve dvou utkáních, i když obě série byly diametrálně odlišné. Zatímco vítěz základní části ztratil proti Hodonínu jen jednu dvouhru, souboj KT Praha s TJ Ostrava KST byl dramatický v obou utkáních až do posledních míčků.

Zbývající dvě série nabídly fanouškům na streamu ještě po jednom souboji.

K hráčům Chebu, kteří vyhráli v Hradci Králové 3:1, se přidal Havířov, jenž stejným poměrem přehrál rivala z nedaleké Ostravy. Obě série rozhodují třetí zápasy.