Chebští stolní tenisté mohou vyhrát základní část extraligy

„Rádi bychom to dotáhli na první místo, ale šest kol do konce není úplně málo. Rádi bychom byli první, ale kdybychom skončili druzí, tak se svět nezboří. Ovšem určitě je první místo výhodnější, je zde velká výhoda domácího prostředí v play off,“ přiznává hráč Antonín Gavlas.

„Ještě je před námi mnoho těžkých zápasů a do konce základní části daleko,“ říká chebský obranář Stanislav Kučera. „Udělali jsme velmi důležitý krok, a když už to máme takto rozehrané chceme udržet první místo do konce. Je to náš cíl,“ přiznal.

„Říkáme si, že už to musíme udržet, když to máme tak dobře rozehrané. Byla by škoda už to neudržet, děláme vše proto, abychom to zvládli. Jde o co nejlepší výchozí pozici do play off,“ připojuje chebská jednička a nejlepší hráč celé extraligy David Reitšpies.

Navíc chebské KC Svoboda, kde hrají stolní tenisté své zápasy, je stále nedobyté. Padl zde KST Ostrava 3:1, Hradec Králové 3:0, Hodonín 3:0, TTC Ostrava 3:2, El Niňo 3:0 a KT Praha 3:1. A to je pro play off velmi důležitá zpráva, pokud by tým současné postavení udržel.

„Doma se nám začíná hrát lépe a lépe, ještě si zvykáme na halu. Pro soupeře je to samozřejmě těžší ve venkovním prostředí, ale uvidíme, jak to bude dál,“ míní Antonín Gavlas. „Ještě šest kol do konce a play off, a tak bude těžké takovou bilanci udržet, ale všichni víme, že tak úplně nezáleží na základní části, je zde pouze výhoda domácích zápasů v play off, když skončíme první.“

Cheb ještě hraje v TJ KST Ostrava, s Havířovem (3. února), v Hradci Králové (18. února), s Libercem (25. února), s Havlíčkovým Brodem (10. března) a v Hodoníně (18. března).