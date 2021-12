Chebští stolní tenisté vedou extraligu a myslí na zisk poháru

„Samozřejmě jsme spokojeni, ale musíme být nohama na zemi, všechno začíná znovu v play off,“ říká manažer a trenér chebských stolních tenistů Petr Gavlas. „Byl bych rád, kdybychom do čtvrtfinále vstoupili z první pozice, ale není dobré kvůli tomu vyvíjet na hráče zbytečný tlak. Pokud budou všichni zdraví a pokud půjde vše, jak má, tak bychom po základní části mohli udržet první, druhé místo. Potom už to bude úplně jiná soutěž.“

V souboji s TTC Ostrava předvedl naprosto bezchybný výkon, jako tradičně, David Reitšpies, který v zápasech s Filipem Delinčákem a Jakubem Kleprlíkem neztratil ani set. Jeho spoluhráči však bojovali o každý míček a ve dvou případech jim to nevyšlo.

Reitšpies v prvním utkání smetl ze stolu mladého slovenského reprezentanta Delinčáka 3:0 (7, 8, 7). „Od prvních míčků si utkání kontroloval, zahrál velmi dobře takticky. Ve všech setech si brzy udělal náskok a bez nějakých větších komplikací vyhrál,“ popisuje Gavlas.

Ovšem ve druhé dvouhře prohrál Antonín Gavlas s Jakubem Kleprlíkem v pětisetové bitvě 2:3 (12, 5, -9, -9, -6). „První set začal Gavlas špatně, prohrával 10:4, ale to dokázal otočit a vyhrál. Druhý set zvládl jednoznačně 11:5 a potom přišlo ohromné zlepšení ze strany Kleprlíka. Hrál velmi dobře a podařilo se mu vyrovnat. Nabuzený potom dotáhl zápas do vítězného konce,“ všiml si chebský trenér.

Následně obranář Stanislav Kučera nestačil na Petra Korbela 1:3 (-6, -4, 9, -3). „Věděli jsme, že pokud nechají Korbela na pozici tři, tak Kučera nebude mít moc šancí, nicméně jsme to chtěli zkusit. Proti nejzkušenějšímu hráči z celé soutěže neměl Standa moc šancí. Korbel zahrál skvěle a kromě třetího setu, kdy Kučera otočil z 5:9 na 11:9, tak měl Korbel utkání pod kontrolou,“ přiznává Petr Gavlas.

Potom si Reitšpies poradil s Kleprlíkem 3:0 (9, 3, 6). „David je momentálně v takové formě a psychickém i fyzickém rozpoložení, že nejlepším hráčům v extralize nedává šanci. V tuto chvíli hraje světový stolní tenis. Je téměř bezchybný a velmi těžko se na něj hledá recept. Jsem rád, že ho máme v týmu. Věděl jsem, že je to černý kůň soutěže. Dva roky v Německu odehrál pouhá čtyři utkání. Už jsem ho lákal loni, ale to ještě chtěl dostát závazkům, co tam měl. Je to bývalá jednička v juniorech v Evropě, měl slabší období kolem maturity, kdy se hodně učil. Ale věděl jsem, že je v něm ohromný potenciál,“ pochvaluje si dobrou volbu angažováním Reitšpiese Petr Gavlas.

Chebský stolní tenista Antonín Gavlas

Rozhodnout duel musela pátá dvouhra, ve které výrazně zkušenější Antonín Gavlas měl s Filipem Delinčákem nečekaně mnoho starostí. Ve čtvrtém setu dokonce nevyužil dva mečboly a rozhodnout musel opět až pátý set. V něm už nedal chebský hráč mladému slovenskému reprezentantovi žádnou šanci 3:2 (4, -5, 5, -12, 3) a pečetil výhru Chebu. „Sety se střídaly. Delinčák bojoval srdnatě. V pátém setu bylo důležité, že Gavlas chytil začátek, zklidnil se, udělal si náskok.“