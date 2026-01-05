Chci vyhrát úplně všechno! Šipky jsou na prahu Littlerovy vlády, najde vyzyvatele?

Kdo čekal v sobotním boji o titul vyrovnanou partii, musel rychle změnit názor. Světová jednička sice ztratila první set, mírné problémy měla i ve druhém, ale zbytek zápasu zcela nekompromisně ovládla.
Poražený Gian van Veen po výprasku 1:7 jen uznale hlesl: „S Lukem se absolutně nedalo hrát.“
Stejný pocit zažívají v posledních dvou letech i jiní šipkaři. A zřejmě ještě dlouho zažívat budou.
„Ani náhodou neplánuji zpomalit, chci vyhrát úplně všechno,“ vzkázal zázračný mladík.
Zatím je pro něj všechno strašně snadné. Jsem zvědavý, jak si povede, až bude muset čelit skutečnému životu.