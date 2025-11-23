Plzeňští házenkáři se dotáhli na čelo, po obratu zvítězili ve Frýdku-Místku

  18:55
Plzeňští házenkáři v 11. kole extraligy zvítězili po obratu ve druhém poločase ve Frýdku-Místku 31:28 a udrželi kontakt s vedoucí Karvinou. Strůjcem devátého vítězství Talentu z dosavadních deseti zápasů byl autor 12 branek Dominik Skopár.

Plzeňský křídelník Dominik Skopár mezi karvinskými pivoty Janem Užekem (vlevo) a Matějem Nantlem sleduje, jak Jakub Šindelář dává gól. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Západočeši se vrátili na vítěznou vlnu po předchozí první porážce v sezoně od pražské Dukly a za Baníkem jsou druzí jen kvůli horšímu skóre.

Domácí házenkáři usilovali o ukončení série porážek a v prvním poločase se jim to dařilo. Vypracovali si až šestibrankový náskok (12:6) a mohli pomýšlet na první body po šesti zápasech. Západočeši ale především díky Skopárovi ještě před přestávkou snížili i na rozdíl jediného gólu a po změně stran a velké bitvě překlopili výsledek na svoji stranu.

Poprvé v zápase dostal Plzeň do vedení ve 44. minutě ze sedmimetrového hodu Skopár a Slezané už dokázali jen bezprostředně poté vyrovnat. Další pokus o srovnání skóre ze sedmičky nevyšel Zbyňku Burešovi a pak už favorit soupeři šanci na obrat nedal.

Chance extraliga házenkářů

11. kolo

Frýdek-Místek - Talent tým Plzeňského kraje 28:31 (13:11)
Nejvíce branek: Rumian 6/2, Růža 4, Mucha 4/1 - Skopár 12/5, Douda a Voves po 5.

Tabulka:

1.Karviná10901351:25118
2.Talent tým Plzeňského kraje10901332:25318
3.KP Brno9702275:24814
4.Zubří11704346:32014
5.Lovosice11704361:34114
6.Dukla Praha10703293:28314
7.Jičín10325275:3038
8.Nové Veselí11317292:3257
9.Frýdek-Místek10307294:3046
10.Kopřivnice10307253:3076
11.Zlín11119286:3513
12.Strakonice111010283:3552
23. listopadu 2025  18:55

Berrettini porazil Carreňa a italští tenisté vedou ve finále Davis Cupu 1:0

Ital Matteo Berrettini během daviscupového finále

Italští tenisté vedou ve finále Davisova poháru nad Španělskem 1:0. První bod získal Matteo Berrettini, který porazil Pabla Carreňa 6:3, 6:4. Výběr kapitána Filippa Volandriho dělí doma na tvrdém...

23. listopadu 2025  17:17

Házenkářky v generálce na MS selhaly. S Portugalskem utrpěly debakl

Eliška Desortová

České házenkářky nezvládly generálku na nadcházející mistrovství světa, na závěr přípravného turnaje v Rumunsku nečekaně utrpěly debakl 29:41 od Portugalska. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše...

23. listopadu 2025  16:10

