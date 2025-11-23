Západočeši se vrátili na vítěznou vlnu po předchozí první porážce v sezoně od pražské Dukly a za Baníkem jsou druzí jen kvůli horšímu skóre.
Domácí házenkáři usilovali o ukončení série porážek a v prvním poločase se jim to dařilo. Vypracovali si až šestibrankový náskok (12:6) a mohli pomýšlet na první body po šesti zápasech. Západočeši ale především díky Skopárovi ještě před přestávkou snížili i na rozdíl jediného gólu a po změně stran a velké bitvě překlopili výsledek na svoji stranu.
Poprvé v zápase dostal Plzeň do vedení ve 44. minutě ze sedmimetrového hodu Skopár a Slezané už dokázali jen bezprostředně poté vyrovnat. Další pokus o srovnání skóre ze sedmičky nevyšel Zbyňku Burešovi a pak už favorit soupeři šanci na obrat nedal.
Chance extraliga házenkářů
11. kolo
Frýdek-Místek - Talent tým Plzeňského kraje 28:31 (13:11)
Tabulka:
|1.
|Karviná
|10
|9
|0
|1
|351:251
|18
|2.
|Talent tým Plzeňského kraje
|10
|9
|0
|1
|332:253
|18
|3.
|KP Brno
|9
|7
|0
|2
|275:248
|14
|4.
|Zubří
|11
|7
|0
|4
|346:320
|14
|5.
|Lovosice
|11
|7
|0
|4
|361:341
|14
|6.
|Dukla Praha
|10
|7
|0
|3
|293:283
|14
|7.
|Jičín
|10
|3
|2
|5
|275:303
|8
|8.
|Nové Veselí
|11
|3
|1
|7
|292:325
|7
|9.
|Frýdek-Místek
|10
|3
|0
|7
|294:304
|6
|10.
|Kopřivnice
|10
|3
|0
|7
|253:307
|6
|11.
|Zlín
|11
|1
|1
|9
|286:351
|3
|12.
|Strakonice
|11
|1
|0
|10
|283:355
|2