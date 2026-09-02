Turnaj chce upozornit na význam inkluze, vzájemného respektu a odstraňování bariér a zároveň, že golf není jenom pro vyvolené, ale pro všechny. Na jednom hřišti se setkají osobnosti českého sportu společně s hráči se zdravotním handicapem, juniorskými hráči a profesionálními golfisty.
„Golf je sport založený na fair play, respektu a překonávání vlastních limitů. Právě proto jsme se rozhodli podpořit koncept Champions Together, který na jedno hřiště přivádí profesionální hráče i sportovce se zdravotním handicapem. Společná hra nabídne nejen výjimečný sportovní zážitek, ale také silné poselství o odvaze, vytrvalosti a síle lidského ducha. Ukazuje, že sport má jedinečnou schopnost bourat bariéry, propojovat lidi a inspirovat k větší otevřenosti a vzájemnému porozumění,“ říká Marco Iannaccone, generální ředitel UniCredit Bank.
Výjimečnost akce potvrzuje také partnerství s jedním z nejprestižnějších golfových resortů v České republice. Albatross Golf Resort dlouhodobě hostí významné domácí i mezinárodní golfové události a nyní své hřiště otevírá projektu s výrazným společenským přesahem.
„Na jednom hřišti se potkají vrcholoví sportovci z různých sportovních odvětví – hokejisté, fotbalisté, snowboardisté, lyžaři, tenisté, lukostřelci, basketbalisté a další – s profesionálními golfisty, paragolfisty a talentovanou golfovou mládeží z naší Albatross akademie. Z našeho pohledu to bude pro všechny velice inspirativní prostředí, odkud si všichni zúčastnění mohou odnést zajímavé zkušenosti. Chceme ukázat, že golf je skutečně sport pro všechny, bez ohledu na věk, zkušenosti či jakákoli omezení. Golf bourá bariéry, vytváří nová přátelství a dává prostor respektu, spolupráci a společným zážitkům,“ uvádí Darina Muchová, generální manažerka Albatross Golf Resort.
Vyvrcholením dne bude slavnostní vyhlášení výsledků a společenské setkání všech účastníků. Motto akce „Jeden tým, neomezená odvaha“ vystihuje hlavní myšlenku celého projektu: schopnosti, odhodlání a týmová spolupráce mají větší váhu než jakákoli omezení. Proto se celý turnaj odehraje systémem soutěže týmů ve dvou kategoriích – texas scramble čtveřic či na stablefordové body.
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Vedle sportovních výkonů chtějí pořadatelé turnaji dát také společensky prospěšný rozměr. Finančně proto podpoří školu pro handicapované děti, kde se hraje SNAG Golf, a konkrétního mladého paragolfistu na jeho sportovní cestě.
Turnaj se uskuteční pod záštitou UniCredit Bank a Albatross Golf Resort. Institucionálními partnery jsou Česká golfová federace, Česká golfová asociace handicapovaných, Český olympijský výbor a Český paralympijský výbor.