Kahlefeldtová a Angert ovládli pražský závod ve středním triatlonu

Kahlefeldtová Vodičková měla závodit v Praze už před dvěma lety, start ale musela zrušit kvůli těhotenství. Od začátku sobotního závodu matka dcery Ruby, kterou má s australským triatlonistou Bradem Kahlefeldtem, bojovala se Švédkou Lisou Nordénovou.

Se stříbrnou olympijskou medailistkou z Londýna 2012 vybíhala z vody jako druhá po plavecké části 1,9 km a společně se výrazně odpoutaly od zbytku pole na cyklistickém úseku.

V něm excelovala švédská triatlonistka, jež na 90 km získala na Kahlefeldtovou více než tříapůlminutový náskok. Závěrečný 21,1 km dlouhý běh zvládla suverénně Češka - náskok Nordénové smazala už v druhém kole a pro vítězství si doběhla v čase 4:22:14 s náskokem téměř dvou minut.

„Vítězství pro mě opravdu hodně znamená, jsem ráda, že to vyšlo. Lisa se v cyklistice snaží kvalifikovat na olympiádu, takže byla v této části ohromně silná. Můj cíl bylo držet s ní krok co nejdéle a pak zabojovat v běžeckém úseku. Diváci mě tlačili dopředu, bylo to úžasné. Poslední tři kilometry jsem už tušila, že to mám v kapse, a začala jsem si to opravdu užívat,“ řekla Kahlefeldtová.

Třetí skončila Rakušanka Eva Wuttiová, druhou nejlepší Češkou byla Simona Křivánková na sedmém místě.

Závod mužů překvapivě vyhrál Angert v čase 3:54:50. Sedmadvacetiletý Němec se ze čtvrté příčky po plavecké části dostal na kole do vedení, které v běžecké části navýšil, a v Praze si na konto připsal první letošní triumf v rámci seriálu Challenge.

Druhý skončil tradiční účastník pražského triatlonu a aktuální lídr letošního pořadí seriálu Challenge Pieter Heemeryck z Belgie, třetí byl mistr světa v dlouhém triatlonu Španěl Pablo Dapena.

Florian Angert z Německa vyhrál závod ve středním triatlonu v Praze.

Nejlepším z Čechů byl v cíli devátý Tomáš Řenč v čase 4:08:49 hod. „Je to o stupínek lepší než loni, což mě těší. Byl to pro mě důležitý trénink před Ironmanem ve Švédsku, kde se budu snažit kvalifikovat na Havaj mezi profesionály. Pokaždé se do Prahy těším, vždycky tu chci uspět a ukázat se domácímu publiku. Rezervy dnes byly velké, žádná krize ale nepřišla a naopak jsem měl dost síly, abych zvládnul i delší závod - ty půlky už jsou pro mě krátké,“ řekl s úsměvem Řenč.