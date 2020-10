Odchází Nurmagomedov, muž víry, jenž sliby neporušuje. A miláček diktátorů

Slavnější kolega Ir Conor McGregor ukončil kariéru tolikrát, že jste dávno přestali počítat. Zatím se do klece vždy vrátil a i poslední červnové oznámení teď bere zpátky, zápasit bude v lednu. Šampion, olympijský vítěz a od května rentiér Henry Cejudo už znovu vykřikuje, že když mu pořádně zaplatí, milostivě nakráčí zpět.

Jenže Nurmagomedova peníze (nejspíš - do budoucnosti nikdo nevidí) nepřesvědčí.

„Tohle je můj poslední zápas,“ oznámil v sobotu večer po vítězství nad Justinem Gaethjem o pás šampiona lehké váhy do 70 kilogramů. Američana uspal škrcením pomocí nohou ve druhém kole.

Za jeho důvody skončit stojí rodina, v létě zesnulý otec a celoživotní mentor Abdulmanap a slib matce.

„V žádném případě do klece už bez svého otce nevstoupím. Když mi UFC nabídlo duel s Justinem, s matkou jsem o tom hovořil celé tři dny. Nechtěla, abych to přijal. Já jí slíbil, dal jsem jí své slovo, že je to naposledy,“ prozradil Nurmagomedov.

Představa, že praktikující muslim, striktní abstinent a člověk, jenž je vzorem Dagestáncům a jen na instagramu jej sleduje přes 23 milionů lidí, poruší slib, zní bláznivě.

Radši zemře, než aby slib porušil

„Já Chabiba znám,“ vykládá Uzbek žijící v Česku Machmud Muradov. „Když něco řekne, vždy to dodrží. Už nemá komu co dokazovat. Udělal správně. A víra? Ta mu vždy jen pomáhala. Na nic si hrát nemusí.“

Původem Kazach žijící v Česku a také zápasník Albert Achťamov vysvětluje ještě hlouběji: „Chabib převzal po smrti otce jeho roli. Teď všichni poslouchají jeho. On musí okolí naučit, co znamená čest a víra. Dodrží všechno, co řekne. Radši zemře a dodrží slib, než by ho porušil. I kdyby neměl žádný prachy. Oni to tak mají, žijí ve velké rodině, takové komunitě, která čest staví na první místo. Neexistuje důvod... Možná jeden, jediný. Kdyby měl pomstít svého kamaráda, někoho z rodiny. Ale nejsme ve válce, takže to se asi nestane.“

„Celou kariéru bylo vidět, jak jsou s otcem silně navázáni. Jeho smrt musela Chabiba silně zasáhnout. Možná se ukáže v nějaké exhibici, ale spíš bude podporovat spolubojovníky v Dagestánu,“ myslí si další český trenér André Reinders.

„Ano, i já věřím, že to myslel vážně,“ odpovídal reportérům v Abú Zabí prezident organizace Dana White.

Sám je ale zaskočený, zjevně nic podobného nečekal, o budoucnosti nechtěl mluvit, neboť věděl jen málo, co se v dalších dnech bude dít.

Vždyť odchází - a zde máte prostor pro diskusi - jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší zápasník historie smíšených bojových umění. Obrovský marketingový tahák, díky němuž UFC zaujalo rozlehlý ruský i arabský svět.

Ostatně ve Spojených arabských emirátech nebojoval Nurmagomedov náhodou. I když pro Ameriku v nevýhodný čas, UFC to za to stálo. Tržilo ze zvědavých a bohatých šejků. Po duelu s Dustinem Poirierem už podruhé.

„Určitě patří mezi historickou špičku UFC. Jen si nedovolím tvrdit, zda stojí na vrcholu. Možná by to nebylo spravedlivé vůči Andersonu Silvovi, Demetriousovi Johnsonovi či Jonu Jonesovi,“ říká český trenér Dan Barták.

Mezi nejúspěšnější patří i Georges St-Pierre či Daniel Cormier.

Ondřej Novotný, promotér domácí organizace Oktagon tvrdí: „Celková bilance 29-0, v UFC 13-0, na nejvyšší úrovní nikdo nedokázal neudělat chybu. Je to šílené. Osobně bych ho zařadil mezi pět nejlepších.“

Zlomená noha, pláč a rukavice na zemi

Zámořská média našla argumenty, proč 32letý chlapík, který jako dítě bojoval s mláďaty medvědů, nepatří na vrchol.

Nurmagomedov sice nikdy neprohrál, ale s Gaethjem titul obhajoval „jen“ potřetí. Jon Jones to zvládl jedenáctkrát, než se ho letos vzdal a přestoupil o váhovou kategorii výš, Silva desetkrát v řadě během rekordní doby vládnutí - téměř dvou a půl tisíc dnů. St-Pierre psychicky náročnou výzvu, kdy každý čeká, zda konečně selžete, zvládl devětkrát v řadě.

„Patří mezi nejtvrdší chlapy, co znám. A podle mě historicky nejlepší zápasník. Zcela vážně,“ stojí si za svým prezident UFC Dana White.

Ve své řeči kromě jiného prozradil, že Nurmagomedov málem nenastoupil. Pár týdnů před soubojem s Gaethjem si zlomil kost v noze. „A nikomu to neřekl!“ básnil White. „Máme štěstí, že jsme ho mohli vidět.“

Naposledy.

Nurmagomedov začal ihned po vítězství, když Gaethjeho silným stiskem nohou uspal, sundávat připevněné rukavice. Člověk znalý zvyků v bojových sportech už v tu chvíli tušil, k čemu se schyluje.

Dagestánec propukl v pláč, přijal gratulace od již probuzeného soupeře, položil rukavice do středu klece a řekl, co jen málo lidí chtělo slyšet.

I jeho nenáviděný rival Conor McGregor gratuloval a vyjádřil respekt.

Podpora diktátorů, šejků i oligarchů

Právě McGregor byl jedním z mála, kdo si dovolil hlasitě upozorňovat na to, s kým se Nurmagomedov stýká a sbližuje. Podrobně se zákulisí života zápasníků věnuje novinář Karim Zidan, původem z Egypta, dnes žijící v Kanadě.

Chabibovi během jeho kariéry začalo tleskat mnoho kontroverzních postav a on jim rád odpovídal.

„Pane prezidente Putine, prosím, pomožte Zijavudinovi Magomedovovi, dostal se do problémů, přitom mi vždy pomáhal,“ vzkázal například ještě z klece po výhře nad Alem Iaquintou před dvěma lety.

Magomedov toho času zatčený oligarcha za praní peněz a organizování zločinu.

„Drahý bratře,“ vzkazoval mu pro změnu čečenský diktátor Ramzan Kadyrov před pár lety. Nurmagomedov se s vládcem Čečny setkal stejně jako mnoho jiných zápasníků z UFC třeba díky podpoře tamního tréninkového centra.

„Byla by pro mě čest zápasit v Čečně, v naší spřátelené zemi,“ odpovídal mu Nurmagomedov. A to v době, kdy malý stát na jihu Ruska násilně potlačoval homosexuály.

Přes svého manažera Aliho Abdelazize získal mocnou podporu šejků z arabského světa, mimo jiné třeba z Bahrajnu či Saudské Arábie.

Avšak přes všechny tyto stíny si obecenstvo sportu bude Nurmagomedova pamatovat hlavně v oktagonu.

Jako toho neporaženého.

