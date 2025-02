Lvi se naladili výhrou v Ostravě, extraligu vedou už o šest bodů

20:56

Lvi Praha se naladili na boj o svůj první Český pohár vítězstvím 3:1 v Ostravě. Na pohárové Final Four pojedou do Českých Budějovic jako lídr extraligové tabulky, před druhým Karlovarskem vedou o čtyři body a mají zápas k dobru. Nejhůře třetí skončí po základní části volejbalisté Kladna, do play off zbývají tři kola.