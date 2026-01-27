Cesty mistrů světa se rozcházejí. Perušič končí, Schweiner má nového parťáka

Hráli spolu přes deset let, během nichž ovládli mistrovství světa, na evropském šampionátu skončili druzí a dvakrát startovali na olympijských hrách. Ale nyní se jejich cesty rozcházejí. Ondřej Perušič s kariérou plážového volejbalisty končí a přechází do role asistenta reprezentačního trenéra. Jeho dosavadní parťák David Schweiner bude pokračovat s Tadeášem Trousilem, jejich cílem je postoupit na hry v Los Angeles 2028.
Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide | foto: volleyballworld.com

„Každý sportovec by měl umět vyhodnotit, kdy nadešel čas se v životě posunout dál. Já jsem k tomu dospěl nyní, kdy jsem se po delším zvažování všech pro a proti rozhodl upřednostnit rodinný a pracovní život před profesionální sportovní kariérou,“ oznámil jednatřicetiletý Perušič, kterému se loni narodil syn, na úterní tiskové konferenci.

Z prostředí plážového volejbalu ale nadobro neodchází, i když nastupuje do mimosportovního zaměstnání. Coby asistent italského trenéra Andrey Tomatise bude plnit roli mentora a sparing partnera.

„Má role bude podpůrná, takové přicmrndávání,“ pousmál se. „Jsem moc rád, že se podařilo najít formu spolupráce, z níž by mohly profitovat obě strany. Těším se na působení v nové roli ve starém dobrém týmu a doufám, že budu moci nadále přispívat k rozvoji českého beachvolejbalu.“

David Schweiner (v popředí) a Ondřej Perušič na příjmu

„Bylo to krásných deset sezon a mělo to úplně všechno: od počátečního snažení, kdy jsme nevěděli, jestli na to vůbec máme, přes první výraznější výsledky, až po skvělé úspěchy a docela dost medailí,“ ohlíží se taktéž 31letý Schweiner. „Jestli počítám správně, naše spolupráce jich na mezinárodním poli vygenerovala pětadvacet, a to i z těch nejprestižnějších akcí. Já jsem spokojený a vím, že s Perunem budeme spolupracovat a vídat se dál, ať už profesně, nebo jako kamarádi.“

Jejich poslední společnou akcí tak zůstane listopadové mistrovství světa v Adelaide, kde vypadli ve čtvrtfinále.

O tom, že skončí, přemýšleli už po olympijských hrách v Tokiu 2021, které jim kvůli pozitivnímu testu Perušiče na covid nevyšly podle představ.

Tehdy se ještě rozhodli pokračovat a v roce 2023 senzačně ovládli mistrovství světa v Mexiku.

Nicméně na dalších hrách předloni v Paříži se jim opět nedařilo, vypadli už v osmifinále. Poté se dohodli, že ještě absolvují minimálně sezonu 2025 ale přejdou do volnějšího tréninkového i turnajového režimu.

Přesto dosáhli na několik úspěchů: vyhráli dva turnaje světového okruhu, na dvou byli třetí a na mistrovství Evropy obsadili páté místo. A stejný výsledek přivezli i z MS v Adelaide.

Avšak v úterý oznámili, že o další společné výhry usilovat nebudou.

Obhájci končí ve čtvrtfinále. Perušič a Schweiner na MS podlehli Němcům

Českými mužskými jedničkami se nově stanou Schweiner a 24letý Trousil. Jejich cílem je kvalifikovat se na olympijské hry v Los Angeles 2028, spolu už si zahráli na evropském šampionátu před třemi lety při Perušičově zranění. „Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, a moc se na novou spolupráci těším,“ předesílá blokař Schweiner.

„Jsem vděčný za to, že do mě trenéři a Český volejbalový svaz vkládají důvěru,“ doplňuje polař Trousil. „Beru to jako velkou příležitost pro svůj růst. Oba počítáme s tím, že to na začátku nebude úplně růžové. Musíme na sobě makat, ne nadarmo se říká, že bez práce nejsou koláče. Udělám maximum, abychom se přiblížil k tomu, kde se pohybovali Perun a Dave.“

Do reprezentační skupiny patří od roku 2023, od té doby vystřídal několik partnerů. Předloni získal domácí titul s Perušičem, loni jej obhájil po boku Jiřího Sedláka. V minulé sezoně tvořil dvojici převážně s Matyášem Džavoronokem.

Složení mužské beachvolejbalové reprezentace

Trenéři
Andrea Tomatis – vedoucí reprezentační trenér
Valerio Vaccaro – kondiční trenér
Jaroslav Bartoš – asistent trenéra a datový analytik
Ondřej Perušič – asistent trenéra a hráčský sparing

Hráči zapojení do projektu LA2028
David Schweiner
Tadeáš Trousil
Jiří Sedlák
Matyáš Džavoronok
Jakub Šépka

