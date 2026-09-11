Vydařený vstup volejbalistů do mistrovství Evropy. S Řeky si poradili ve čtyřech setech

Na univerzálu v české základní sestavě nastoupil Šotola, protože kapitán Patrik Indra není fit. První set se po úvodním oťukávání rozhodoval v koncovce. Čeští volejbalisté se po esu Drahoňovského dostali do vedení 22:19 a závěr si pohlídali, než ho úspěšným útokem ukončil Vašina.
Druhá sada se odehrávala v české režii. Svěřenci Jiřího Nováka byli jednoznačně lepší na servisu, v obraně v poli i v mezihře. V tomto dějství útočili s vysokou úspěšností 65 procent.
I začátek třetí sady patřil českému týmu, který si postupně vypracoval pětibodový náskok. Od stavu 12:7 se ale Řekové po příchodu druhého univerzála Angelose Markua výrazně zlepšili a česká hra už nebyla tak důrazná.
Díky tomu manko Řekové postupně stahovali a po svém esu vyrovnali na 19:19. Dalším přímým bodem z podání se dostali do vedení 22:21 a v závěru jim pomohly české chyby. Za stavu 23:23 nejprve blokař Jakub Klajmon zkazil servis a pak se střídající Indra dotkl při bloku sítě.
Ve čtvrtém setu byly k vidění dlouhé výměny, oběma týmům se dařilo v obraně. Drobné vedení se přelévalo z jedné strany na druhou. Pak byl po řadě nevydařených bloků Šotola konečně úspěšný v obraně na síti a Češi se dostali v závěru do vedení 19:17.
Po esu Drahoňovského vedli 22:19 a za stavu 23:20 útočili na sérii mečbolů. Za koncovou čarou ale zaúřadoval Alexandros Raptis a bylo vyrovnáno. Jenže následně poslal servis do sítě a další řecká chyba zápas ukončila.
Do tabulky skupiny A si tak čeští volejbalisté připsali plný počet tří bodů. V sobotu je čeká rovněž od 16 hodin utkání se Švédskem.
Mistrovství Evropy volejbalistů
Modena (Itálie)
Skupina A:
21:00 Slovensko - Slovinsko
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