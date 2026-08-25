Čeští volejbalisté nestačili na Bulhary. V přípravě před MS jim jasně podlehli

Ve středu se týmy, které spolu loni na Filipínách bojovaly o postup do finále mistrovství světa, utkají v Samokovu ještě jednou, tentokrát za zavřenými dveřmi. Úterní duel podle tamních médií sledovalo 2 000 diváků, v bulharském dresu si hvězdný smečař Aleksandar Nikolov připsal 15 bodů.
Reprezentace se z Bulharska vrátí na soustředění do Tábora, před ME čekají svěřence Jiřího Nováka ještě dva zápasy v Belgii v příštím týdnu. Do šampionátu Češi vstoupí 11. září duelem proti Řecku. Hrát budou v Itálii v Modeně, další skupiny hostí Bulharsko, Finsko a Rumunsko.
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Trenér Novák má v Bulharsku k dispozici 14 hráčů včetně třiatřicetiletého blokaře Adama Zajíčka. Ten se necelý rok po konci reprezentační kariéry vrátil do národního týmu, který loni v roli kapitána dovedl na mistrovství světa ke čtvrtému místu.