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Volejbalisté míří do osmifinále ze čtvrté příčky, Slováci je na třetí nepodrželi

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  19:09
Matěj Pastrňák (uprostřed s číslem 13) se spolu s ostatními českými...

Matěj Pastrňák (uprostřed s číslem 13) se spolu s ostatními českými volejbalisty raduje z výhry nad Slovenskem. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Čeští volejbalisté se radují z bodu.
Zleva srbští volejbalisté Vukašin Ristič, Marko Ivovič a Stefan Kokeza v akci...
Belgičtí volejbalisté slaví během zápasu mistrovství Evropy proti Srbsku.
Smečař Matěj Pastrňák si v utkání se Slovinci nadhazuje míč na podání.
18 fotografií
Čeští volejbalisté postoupili na mistrovství Evropy do vyřazovacích bojů ze čtvrtého místa ve skupině A. Rozhodla o tom čtvrteční výhra Řecka nad Slovenskem 3:1. V osmifinále se svěřenci trenéra Jiřího Nováka utkají s Belgií, nebo Finskem.

Vítěze skupiny C a tím pádem i jejich soupeře určí až večerní zápas favorizovaných Finů s Estonskem.

Češi zakončili ve středu základní skupinu s osmi body za tři výhry a před čtvrtečním programem drželi třetí místo. Z toho je ale nakonec sesadili Řekové, kteří proti poslednímu celku skupiny Slovensku ztratili jen jeden set a získali tři body.

Po loňském čtvrtém místě na mistrovství světa, tak mají Češi pro nasazení do osmifinále nejméně výhodnou čtvrtou pozici.

Vedení ve skupině C v Tampere zatím drží Belgie o tři body před Finskem, s nímž vzájemný duel v pěti setech prohrála.

Pokud domácí tým nad Estonskem vyhraje, v tabulce Belgičany díky většímu počtu vítězství předstihne.

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Témata: Osmifinále, Volejbal

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