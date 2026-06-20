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Čeští volejbalisté mají v Evropské lize dál šanci na semifinále, porazili Španělsko

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  16:52
Čeští volejbalisté v Evropské lize porazili Španělsko 3:1 po setech 25:19, 25:20, 22:25 a 25:22 a udrželi naději na semifinále. K tomu musejí na turnaji v Tbilisi v neděli porazit za tři body domácí Gruzii, která zatím v této soutěži nezískala v pěti zápasech ani set, a spoléhat na zaváhání soupeřů.

Český volejbalista Jiří Benda na podání | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Na postu univerzála tentokrát v základní sestavě nastoupil Patrik Indra a právě on zakončil vítězným útokem úvodní sadu, v níž si česká reprezentace pomohla mimo jiné čtyřmi bodovými bloky.

Převahu měli semifinalisté loňského mistrovství světa také ve druhém setu. Nahrávač Luboš Bartůněk úspěšně kombinoval také s blokaři Antonínem Klimešem a Jakubem Klajmonem. Právě Klajmon razantním útokem sadu uzavřel.

Pak se ale obraz hry změnil. Češi ve třetím setu zkazili osm podání, naopak Španělé za koncovou čarou úspěšně riskovali a dostali českou přihrávku do úzkých. Útoky středem se tak vytratily, nefungovala ani obrana a bylo z toho snížení na 1:2. „Ve třetím setu jsme trošku polevili, ale nemyslím si, že to bylo nějak úmyslně, že bychom si řekli, že už to máme v kapse. Prostě to se v tom sportu bohužel stane,“ litoval v nahrávce pro média Klajmon, jenž sám uzavřel set zkaženým podáním.

Podobně to dlouho vypadalo i ve čtvrtém dějství, Španělé si vypracovali tříbodový náskok a vedli ještě 16:13. Pak ale Klajmon snížil esem a zanedlouho smečař Lukáš Vašina blokem vyrovnal na 17:17. Dvě útočné chyby týmu z Pyrenejského poloostrova dostaly českou reprezentaci do vedení, které ještě podpořil útokem po dobré obraně Klimeš. Skóre posunul na 21:18 a tříbodový náskok už český tým udržel.

V komorní atmosféře za účasti 36 diváků tak Česko získalo plný počet bodů a po nedělní prohře v Jihlavě s Dánskem stále může doufat v postup do semifinále. „Musím říct, že mi spadl kámen ze srdce, protože od zápasu s Dánskem nálada nebyla bůhvíjaká,“ uvedl kouč Jiří Novák. Náročné pak bylo i cestování.

„Vypadalo to, že se trošku položíme. Ale něco jsme si řekli, šli jsme i dneska v osm ráno na trénink, takže jsme se snažili na zápas připravit co nejlépe. Rozdíl nebyl velký. My jsme první dva sety výborně variovali servis s následnou obranou. Třetí set jsme jednoduše přestali podávat, udělali jsme osm chyb, přestali jsme hrát v poli. A takový je vždycky výsledek,“ hodnotil.

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce.

Po zápase měl navzdory vítězství rozporuplné pocity. „Na jednu stranu jsem moc rád za koncový výsledek, na druhou stranu furt jsme nepoučitelní. Furt víme, co k dobrým výsledkům vede, a furt si myslíme, že to tak není,“ dodal.

Evropská liga se v této sezoně hraje systémem společné tabulky pro všech 27 účastníků. V té se nyní Česko s bilancí čtyř výher a jedné porážky posunulo na druhé místo o bod za Dánsko, ale čtyři dosud neporažené celky mají oproti českému týmu jeden zápas k dobru.

Utkání Evropské ligy volejbalistů v Tbilisi

Česko - Španělsko 3:1 (19, 20, -22, 22)
Rozhodčí: Savu (Rum.), Gunjava (Gruz.). Čas: 104 min. Diváci: 36.

Sestava a body Česka: Benda 13, Klajmon 9, Bartůněk, Vašina 15, Klimeš 9, Indra 11, libera Moník/Pavlíček - Šotola 8, Roman. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Španělska: Villena 17, Ramón 13, Ribas 8.

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