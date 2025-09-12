Čeští veslaři slavili v Banyoles. Na největší regatě světa ovládli několik závodů

Autor:
  16:11
Od středy probíhá ve španělském Banyoles světová regata ve veslování kategorie Masters. Na jezeře, kde se v roce 1992 konaly také závody letních olympijských her v Barceloně, uspěli v nabité konkurenci také Češi.

Čeští veslaři se radují po závodě v Banyoles | foto: World Rowing Masters Regatta

Do katalánského městečka Banyoles na břehu stejnojmenného jezera dorazilo rekordních 5400 posádek ze 70 zemí světa. V průběhu pěti dní se zde uskuteční více než 650 závodů. A na startu některých z nich nechyběli ani čeští veslaři.

Mezi jejich největší úspěch patří vítězství posádky Martin Ille, Richard Vido, Tomáš Pohl a Karel Pešek s kormidelnicí Romanou Illeovou v kategorii 4+ do 55 let. Stejní závodníci ovládli ve spojení s holandskými veslaři také osmičku s kormidelníkem.

Několikadenního zápolení se účastní muži a ženy všech věkových kategorií od 27 let. Nejstarším veslařům na startu je neuvěřitelných 99 let.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Německo vs. FinskoBasketbal - Semifinále - 12. 9. 2025:Německo vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě84:73
  • 1.01
  • 35.00
  • 30.00
Ml. Boleslav vs. KometaHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.44
  • 4.19
  • 2.44
Litvínov vs. K. VaryHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Litvínov vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.27
  • 4.20
  • 2.62
Vítkovice vs. KladnoHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Vítkovice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.65
  • 4.60
  • 4.40
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Vuelta ONLINE: Nervózní peloton se blíží k cíli, chystá se hromadný dojezd

Sledujeme online

Po čtvrteční časovce a před sobotní horským finále připravili organizátoři Vuelty pro cyklisty klasikářskou vložku. 162 kilometrů mezi městy Rueda a Guijuelo neobsahuje ani jednu vrchařskou prémii, o...

12. září 2025  13:19,  aktualizováno  17:21

ONLINE: Kometa hraje v Boleslavi, Liberec čelí Pardubicím. Pak šlágr Sparty s Třincem

Sledujeme online

Hokejová extraliga pokračuje kompletním druhým kolem. Tři duely začínají v 17.30, kdy se mistrovská Kometa představuje v Mladé Boleslavi, Vítkovice čelí Kladnu a hraje se také podkrušnohorské derby...

12. září 2025  17:20

Překvapivá šance na návrat, obránce Šustr s Rangers zabojuje o místo v NHL

Hokejový obránce Andrej Šustr se podle informací zámořských médií domluvil na zkušební smlouvě s týmem New York Rangers a v přípravě se pokusí vybojovat si návrat do NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který...

12. září 2025  17:13

Juniorka Bukovská vybojovala bronz na MS v cross country

Šestnáctiletá bikerka Barbora Bukovská vybojovala na mistrovství světa horských kol bronz v závodě juniorek v cross country. Talentovanou českou cyklistku porazily v Crans Montaně jen vítězná...

12. září 2025  17:03

Američané před Davis Cupem schovávají hvězdu. Berdych tuší: Může to být zástěrka

Má být hlavním tahounem amerického výběru v utkání druhého kola Davis Cupu proti českým tenistům. Pátý hráč světa Taylor Fritz také figuruje v zápasové nominaci, ale čtvrtečního losu se nezúčastnil,...

12. září 2025  17:01

Doping v centru dění. Knighton se na čtyři roky zastavil, vicemistryně přijde o MS

Americký sprinter Erriyon Knighton dostal čtyřletý trest za doping. Arbitráž CAS tak rozhodla v případu z března 2024, kdy měl dvojnásobný medailista z dvoustovky na mistrovství světa při...

12. září 2025  13:34,  aktualizováno  16:13

Čeští veslaři slavili v Banyoles. Na největší regatě světa ovládli několik závodů

Od středy probíhá ve španělském Banyoles světová regata ve veslování kategorie Masters. Na jezeře, kde se v roce 1992 konaly také závody letních olympijských her v Barceloně, uspěli v nabité...

12. září 2025  16:11

Atletický vrchol až v září? Zvykejte si. Před Tokiem byl důležitý i psychický odpočinek

Od našeho zpravodaje v Japonsku Koulař Tomáš Staněk si hned vybaví rok 2019. Atletické mistrovství světa se konalo v rozpáleném katarském Dauhá. Jeho termín? Až v říjnu. Tehdy se v půlce sezony sbalil, a jelikož manželka si nemohla...

12. září 2025  16:06

Zacha na odchodu z Bostonu? Zajímají se o něj v Kanadě, ve hře je pikantní přesun

Že by pohyb českých hráčů v Bostonu neustal? Zatímco do klubu v červenci přišel Matěj Blümel, Jakub Lauko se vydal z NHL do české extraligy. A nemusí být jediný, kdo tradiční hokejovou organizaci...

12. září 2025

Budou se hrát evropské ligy v zámoří? UEFA vyčkává, do diskuzí zapojí i fanoušky

U nás podobný nápad kvůli nízkému zájmu zahraničních fanoušků zřejmě nehrozí, ale větší soutěže si s tou myšlenkou už dlouho pohrávají. O pořadatelství ligových fotbalových zápasů mimo Evropu uvažují...

12. září 2025  14:31

Obří hotel, doprava v klidu, ale pozor na počasí. Jak se Češi zabydleli v Tokiu

Od našeho zpravodaje v Japonsku Ačkoliv mistrovství světa v Tokiu vypukne až v sobotu, v pátek byl na Novém národním stadionu pořádný ruch. Konal se zde oficiální trénink, atleti měli možnost okouknout zázemí, tribuny pro...

12. září 2025  13:45

Saúdská liga jako Premier League? Al-Ahlí by hrálo o nejlepší čtyřku, tvrdí Toney

Sám v Premier League tři sezony nastupoval, byť v té poslední zhruba půlku zápasů neodehrál kvůli trestu za sázení. Teď hraje Ivan Toney druhým rokem za al-Ahlí a nedávno se mu povedlo jedním výrokem...

12. září 2025  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.