Čeští veslaři slavili v Banyoles. Na největší regatě světa ovládli několik závodů

Do katalánského městečka Banyoles na břehu stejnojmenného jezera dorazilo rekordních 5400 posádek ze 70 zemí světa. V průběhu pěti dní se zde uskuteční více než 650 závodů. A na startu některých z nich nechyběli ani čeští veslaři.
Mezi jejich největší úspěch patří vítězství posádky Martin Ille, Richard Vido, Tomáš Pohl a Karel Pešek s kormidelnicí Romanou Illeovou v kategorii 4+ do 55 let. Stejní závodníci ovládli ve spojení s holandskými veslaři také osmičku s kormidelníkem.
Několikadenního zápolení se účastní muži a ženy všech věkových kategorií od 27 let. Nejstarším veslařům na startu je neuvěřitelných 99 let.